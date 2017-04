Byåsen til semifinale tross hjemmetap

Saken oppdateres.

Trondheimsklubben vant den første kvartfinalen i Bergen med seks mål, og hadde god kontroll på avansementet hjemme i trønderhovedstaden søndag. Ida Alstad ble toppscorer for hjemmelaget med åtte mål, mens Julie Lygren gjorde samme antall for gjestene.

Klare for semifinalespill er også seiersvante Larvik. Søndagens kvartfinale mot Oppsal endte med en oppskriftsmessig 30-19-seier. Dermed ble avansementet sikret med klare 59-41 over to kamper.

Marit Malm Frafjord ble vestfoldingenes toneangivende spiller med åtte mål på 11 forsøk.

Malene Aambakk scoret åtte ganger da Storhamar slo Glassverket 27-18 på bortebane og sikret seg semifinalebillett med 53-44 sammenlagt. Drammenserne tok bronse i serien denne sesongen, men klappet sammen i sluttspillet.

16-åringen Mia Svele spilte store deler av kampen for Storhamar da landslagsuttatte Tonje Enkerud måtte stå over på grunn av skade.

I den siste kvartfinalen ble det Vipers Kristiansand-seier over Sola med 61-48 over to kamper. Søndagens oppgjør endte 34-27 til sørlendingene.