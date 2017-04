Saken oppdateres.

Arne Högdahls lag tok seg videre på bekostning av Tertnes i kvartfinalene, og søndag er det Larvik som står for tur i Nidarøhallen.

Semifinalene spilles over to kamper, og Byåsen har behov for et godt utgangspunkt før returoppgjøret i Larvik.

Se kampen på adressa.no søndag kveld klokken 1800.