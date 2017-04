Saken oppdateres.

Davis Cup starter i Stavanger fredag. Norge møter Danmark. Tennis-Norge er på tå hev.

– Vi har det mest lovende Davis Cup-laget Norge noensinne har hatt, og det mest lovende i hele verden, mener TV 2s ekspertkommentator Jan Frode Andersen.

Han sikter til at Ruud er den beste spilleren i verden under 19 år, og at både han og makkeren Viktor Durasovic (20) har vunnet proffturneringer på høyt nivå allerede.

Andersen og TV 2 skal følge spillerne gjennom to singlekamper fredag, doublekamp lørdag, og to nye singlekamper søndag.

Var med på siste storhetstid

Den tidligere proffspilleren var selv med på laget siste gang Norge rykket opp i 1. divisjon i 2003. Det skjedde med lagkamerat Stian Boretti.

Nå kan det skje igjen. Denne gangen med to unge spillere: Casper Ruud og Victor Durasovic.

Hvis Norge vinner, og det er Andersen overbevist om at de gjør, venter opprykkskamp mot Slovenia eller Sør-Afrika i september. Og med de norske spillerne i rasende utvikling, mener Andersen og mange med ham at Norge kan få en gullalder i denne idretten.

Mulig å nå det høyeste nivået

– Greier Norge bøygen i Stavanger, tror jeg Casper og Viktor med det potensialet de har, kan være i World Group i løpet av tre-fire år, fortsetter Andersen.

44-åringen sikter til det aller øverste nivået, der 16 land i verden får innpass.

Andersen, som i ti år spilte Davis Cup for Norge, siste gang i 2006, er imponert over de to norske spillerne.

– Casper har slått gjennom noe vanvittig. Semifinalen i Rio (ATP 500), og bare en matchball unna finaleplass, er på høyde med de aller største prestasjonene til hans far Christian Ruud.

Faren kom ned på 39. plass på verdensrankingen, mens sønnen ligger på 130. plass i dag. Den yngste er på full fart mot topp 100, som vil gi en sikker plass i hovedturneringen i de fire store Grand Slam-turneringene.

– Viktor hadde en enda bedre start med to seire i proffturneringer to år tilbake, men levde deretter ikke opp til forventningene. Han spilte kjempebra på trening, men fikk det sjelden ut i kamp, bortsett fra i Davis Cup. Nå kan mye tyde på at det har snudd.

Forrige uke kom 20-åringen til finalen i Bahrain, og det var hans beste resultat siden turneringseirene for to år tilbake.

– Klarer han å senke skuldrene, blir dette meget bra.

Andersen mener at Durasevics verdensranking på 580 ikke forteller historien om hans gode egenskaper.

– Vi stiller uansett med et kanonlag som er favoritter og har hjemmebanefordel.

Sjelden naboene møtes

Siste gang Norge slo Danmark var på bortebane i 2002. Da spilte Carlsen på laget, men Andersen/Boretti vant 3–2. Før det er det så langt tilbake som i 1973 at de to naboene møttes i Davis Cup.

Seniorrådgiver Arne Sartz-Knudsen i Norges Tennisforbund, tidligere generalsekretær, forteller at Casper Ruud spesielt har skapt en betydelig interesse for tennis i Norge. Selv bidro han til at mursteinen av en bok «Harde slag», som omhandler utviklingen av norsk tennis fra 1872 til 2016.

Der er Ruud omtalt som tidenes yngste norgesmester, da han som 14-åring slo alle de eldre seniorene. Det skulle bli starten på en gedigen opptur.

Endelig uttelling

– Vi får igjen for tålmodigheten, mener sportssjef Øivind Sørvald, ekspert på analyse av teknikk.

– Casper Ruud har gitt oss troen på at det er mulig å bli tennisspiller i Norge.

Sørvald mener at forbundet må ha to tanker i hodet samtidig: Få frem toppspillere, men også skape grobunn for at mange kan drive med denne idretten.

– Og som det står i «Harde slag», tennis har ikke vært en folkeidrett i Norge tidligere, men heller ikke «bare» en vestkantidrett.

Opp gjennom årene har det vært diverse satsinger i forbundsregi, men i 2012 startet satsingen med Casper Ruud via Norsk Topptennissenter.

– Vi måtte skape kompetanse ut over det vi hadde i klubbene. Christian Ruud var en av de første som henvendte seg, fordi han så at sønnen trengte fysisk og teknisk hjelp. Vi gjorde et riktig trekk der, sier Sørvald.