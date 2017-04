11.000 mosjonister fylte Oslos gater: Folk løper saktere. Det gleder arrangørene.

Saken oppdateres.

Mens flere sykkelritt og turløp på ski har opplevd tilbakegang når det gjelder antall deltagere, mener flere eksperter at mosjonsløp ikke vil oppleve samme skjebne.

Sentrumsløpet hadde sine 11.000 deltagere i Oslos gater lørdag, et tall omtrent på linje med fjoråret. Og det til tross for at mange hadde gitt beskjed om at langhelg var litt upassende for dem. De skulle reise bort.

Løping holder skansen

– Løping står seg veldig bra hvis vi klarer å komme opp med gode arrangementer. Jeg frykter ingen tilbakegang i samme takt som slike tilbud til sykkelryttere og langrennsløpere, sier Jack Waitz.

Han har sett en utvikling han synes er topp.

– Internasjonalt og her hjemme løper folk mye saktere enn før. Det er et helt annet nivå nå, enn det var tidligere. Løping er blitt en sosial happening, deltagerne løper for å slå sine egne, personligere rekorder. Og det er heller ikke så nøye.

Nesten timen dårligere

Waitz kan fortelle at i New York Marathon, som han kjenner så godt fordi Grete Waitz vant det løpet ni ganger, har arrangøren opplevd at deltagernes fart er redusert.

– Gjennomsnittstiden på dette maratonløpet er 50 minutter svakere enn det var på 80- og 90-tallet, opplyser han.

Waitz er glad for at nivået her hjemme også har gått ned. Det betyr at flere mennesker våger å stille opp.

– Det må jobbes videre med terskelen, at folk skal tørre å være med, sier han. Waitz opplever at de bokstavelig talt dårlige tidene har skjedd gradvis.

Mens racerne dominerte mosjonsløp tidligere, og dermed la listen høyt, er det hvermannsen som løper nå.

– Og vi ser at mosjonistene ikke nødvendigvis higer etter å løpe fort.

– Så hva skal til for å holde på løperne og øke mer?

– Det krever at det jobbes for å ha en fin ramme. Vi ser det samme i Skarverennet på ski, som hadde 16.000 deltagere. Der er det også sosialt, lagt opp til at folk skal få med seg en opplevelse.

Kristoffer Nilsen, daglig leder i BUL, som arrangerte Sentrumsløpet, gledet seg over at både barn, eliteløpere og mosjonister på de to distansene 5 og 10 km stilte opp i løpet som har tradisjon helt tilbake til 1981.

Nilsen mener også at mosjonsløp har en fordel sammenlignet med sykkelritt og langrenn: Kravet til utstyr er lite.

Legger vekt på lavterskel

Mens noen få toppløpere stilte opp på 800 meter på Karl Johan, var omtrent alle på de to lengste distansene mosjonister i alle aldre.

– Sentrumsløpet hadde også flere racere tidligere, men nå er det så definitivt et lavterskeltilbud. Det samme gjelder løping som sådan, alle kan mosjonere på sitt nivå. Jeg vet at det er noen som synes det er litt skummelt å skulle være med i slike løp, at det ligger noe prestisje i det, men det er det på ingen måte. Dette er veldig sosialt.

Nilsen kan opplyse at 45 prosent av deltagerne er kvinner, og det er arrangøren stolt av.

– Det kommer litt av seg selv. Vi har ikke spesielt oppfordret kvinner til å være med.

Perfekt for løping

Hovedstaden viste seg fra en sommerlig side lørdag. Venninnene Linda Hauge (43) og Ingvild Øiene (41) kom i feltet og strålte.

– Målet var å fullføre på en time, men det ble litt over, sier Hauge.

Hennes mål ved å delta i slike løp er for å forbedre kondisen.

– Jeg trener tre ganger i uken, og føler ikke noe press her, legger hun til.

Øiene sier at hun løp litt dårligere enn hun hadde håpet på, men 55 minutter er innenfor.

– Jeg synes slike løp er motiverende.

Best av de beste

Mens mosjonistene fullførte i ulikt tempo, fikk eliten hyllesten de fortjente fra scenen.

Trebarnsmoren Ragnhild Kvarberg Hjelle (34,10), bosatt i Åsgårdstrand, var suverent best av kvinnene på 10 km, mens Marius Vedvik (29,25) fra Gular løp aller raskest på herresiden.

– Jeg startet med løping igjen etter at jeg ble gravid siste gang, sier trebarnsmoren.

Hun har en lang karrière bak seg som løper, også som VM-deltager, men nå er 36-åringen mosjonist.

– Det passer meg bra. Jeg trives med løping som trening.

Mosjonsbølgen vil holde seg

– Jeg frykter ikke at interessen for mosjonsløp skal dale, sier Tim Bennett.

Han er president i Kondis, en ideell organisasjon for kondisjonsidretter i Norge. Bennett stilte på hovedløpet 10 km.

Der var det over 9000 som valgte å bli med.

– Jeg tror at løping alltid vil være trendy, fordi det er så enkelt. Når det gjelder om løperne også vil delta i løp med startnummer på brystet, er det avhengig av flere ting, blant annet pris. Jeg mener at det fortsatt kunne vært billigere.

– Det er litt kannibalisme, fordi det stadig kommer nye løp til. Dermed vil noen andre forsvinne.

Nok av tilbud over hele landet

Bennett regner med at det er mellom 1800 og 1900 mosjonsløp her i landet, i løpet av sesongen.

– Hvis man ser på tallene, er det fortsatt få i befolkningen som mosjonerer. Dermed tenker jeg at løping kunne være noe enda flere kan komme i gang med.