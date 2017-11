95-åringens hest vant på Biri

Har totalforvandlet tennisanlegget for 17 millioner: - Det var litt hasardspill

95-åringen fra Trondheim er en av Norges eldste eiere av en travhest. Førstepremien i det 7. løpet på Biri var på 50 000 kroner.

- Jeg har sittet foran TV-en og fulgt løpet. Det ble slett ikke slik jeg hadde tenkt meg, for jeg trodde at hesten min skulle stikke rett til tet. For en gangs skyld var han treg i starten og havnet langt bak, men hva gjør vel det så lenge han er først i mål. Dette var utrolig morsomt. Nå blir det feiring på stallen hos Bjørn Garberg, sa 95-åringen til Equus.

- Førstkommende onsdag setter jeg meg i bilen og kjører til stallen hans for å feire. Du kan skjønne at dette er stort, strålte Brekke – som ved siden av trav har golf som sin store hobby.

Dette var Creek’s Survivors femte strake seier, og hesten har nå kjørt inn 223 000 kroner bare i år:

- Jeg hadde kjempetro på seier allerede da jeg så startlisten, men jeg hadde også forventet at hesten skulle være bedre fra start, men vi fikk et fint løpsopplegg i rygg, og han viste at han takler alle posisjoner, sa Bjørn Garberg.