Bjørn Maaseide trekker seg som Sats Elixia-sjef: – Klarte ikke å stå i spagaten

Bjørn Maaseide Født: 7. mars 1968 Sivilstand: Kjæreste, fire barn. Yrke: Næringslivsleder Kommer fra: Sandnes Bor: Stavanger Bakgrunn: Tidligere volleyballspiller. VM-gull med Jan Kvalheim i sandvolleyball i 1994. Mange år i verdenscupsirkuset. OL-deltager. Drev treningsskjeden Sports Club i syv år, før Elixia kjøpte kjeden i 2007. Siden den gang har han sittet i styret og på eiersiden i Elixia. Startet som norgessjef i Sats Elixia i januar 2015 og gikk ut av styret. Har en aksjepost i selskapet på 7,5 prosent. Går nå inn i styret igjen.

Den tidligere sandvolleyballspilleren, som også ble verdensmester med Jan Kvalheim, har vært norgessjef for Sats Elixia i drøye to år. Han har pendlet fra Stavanger til hovedkontoret i Oslo, og rundt til de ulike sentrene i landet.

– Det begynte å tære på, sier 49-åringen, som vil hjem. Han vil ha Stavanger som fast base, og ikke bare et sted han stikker innom mellom slagene. Det er der han har huset og familien sin.

– Jeg klarte ikke lenger å stå i spagaten. Det å stå opp klokken 05.40 i Stavanger og være på hovedkontoret i Nydalen i nitiden er krevende, sier han.

Flere ganger i uken har han gjennomført denne øvelsen. Det kunne ikke gå lenger.

Mange utfordringer å ta tak i

Maaseide kom inn som norgessjef i starten på 2015. Da hadde de to treningskjedene og tidligere konkurrenter Sats og Elixia slått seg sammen, og det var store problemer. To kulturer skulle bli til én, og ikke minst måtte to IT-systemer snakke sammen. Det var et lite helvete.

– Jeg innrømmer at det har vært to krevende år, men jeg har gått inn med hud og hår. Jeg ønsket å være en god leder. Den tøffeste tiden var etter ett år. Da jobbet vi som gale. Nå begynner vi å se resultater. Da er det lettere å trekke seg tilbake.

Ny mann inn

Elleve mennesker har rapportert til toppsjefen, som har besøkt de fleste av de 68 sentrene rundt omkring i landet for å inspirere og motivere. Tilsammen har Norges største treningskjede, 160 sentre i Norden og mer enn 8000 ansatte, en omsetning på 2,9 milliarder kroner.

Men hvem skal så overta der Maaseide slipper?

Svaret er at konsernsjef Olav Thorstad overtar hans rolle midlertidig, og får dermed to store jobber.

– Jeg slutter og ingen ny ansettes, flirer Maaseide til Thorstad som denne dagen har tatt plass ved siden av Maaseide.

Maaseide har allerede vært på trening og hatt et møte.

Var ikke bærekraftig lenger

Det var Thorstad som for få år siden tenkte at Maaseide måtte være rett mann til å lede, da det buttet imot i Norge.

– Jeg forsto at det ikke var bærekraftig for ham slik som Bjørn holdt på, sier han, og tilføyer:

– Planen er å finne noen som kan overta, men det er også mulig at vi omorganiserer litt.

Da Maaseide ble sjef, satt Maaseide i styret og måtte ut. Nå går han tilbake til styret igjen, 49-åringen som eier 7,5 prosent av aksjene i treningskjeden.

– Hva skal du ellers gjøre?

– Jeg har jo egne selskap, og ting å holde på med der, sier han om blant annet Maaseide Promotion og Maaseide Eiendomsinvest.

– Men så skal jeg også bli volleyballtrener for KFUM Stavanger.

Tilbake på gulvet igjen

Han blir om mulig enda mer engasjert når han snakker om laget der den yngste datteren Birgitte spiller. Hun er bare 14 år, men er aktiv på tre lag, helt opp til U 19. Det er U 17-laget som faren får hovedansvaret for, og ambisjonene er store. Dette er et lag i norgestoppen.

– Det er godt å kunne gi litt tilbake, kommer det fra Maaseide, som tidligere har vært både volleyball- og håndballtrener, men som måtte droppe det i de mest hektiske årene.

Han tror de fire ungene er glad for at han har tatt denne avgjørelsen, selv om de hele tiden har vært støttende og forstått at han har hatt en jobb å gjøre.

– Jeg ble nylig 49 år, og da fikk jeg et kort av ungene. Der sto det «Kan ikke du tenke deg å komme hjem?».

Nå er svaret avgitt.