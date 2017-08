Bolts avskjed ble en fiasko. Dette tror ekspertene er årsaken.

Her er grepene som snudde Molde-kampen for Rosenborg

Saken oppdateres.

Usain Bolts siste løp som friidrettsutøver var av det dramatiske slaget. 30-åringen var Jamaicas ankermann på 4x100-meter stafett. Men da lørdagens finale skulle avgjøres, tok plutselig Bolt seg til baksiden av låret i smerte. Mannen flere mener er tidenes friidrettsutøver kom ikke engang til mål i sitt siste løp. Storbritannia tok gullet på hjemmebane.

På den individuelle 100-meteren gikk det heller ikke veien, da kontroversielle Justin Gatlin ble den første til å slå Bolt i en 100-meterfinale noensinne. Flere fans på Twitter og andre sosiale medier har i etterkant spurt seg om Bolt burde ha gitt seg etter fjorårets OL i Rio, der han tok tre gull.

– Det er etterpåklokskap, det. Han kunne sikkert gjort det, men så hadde han lyst til å avslutte i London fordi han har gode minner derfra, sier TV 2-kommentator og tidligere friidrettstrener Johan Kaggestad.

Bolt tok tre gull (100-meter, 200-meter og 4x100-meter) under London-OL i 2012.

Mistet nær venn i april

Dermed ble den en trist sorti for tidenes beste sprinter. Natt til søndag la han imidlertid ut en melding på Snapchat, der han lovet å komme tilbake til London Stadium søndag kveld for å ta farvel med fansen.

– Det finnes ingen tvil om at han er dårligere enn han var, sier Kaggestad.

– På 100-meteren var han tre prosent dårligere enn hans personlige rekord. Det er en voldsom prestasjonsnedgang.

Han mener årsaken er at Bolt var dårligere forberedt til mesterskapet i London enn tidligere. Bolt har vært mye skadeplaget i oppkjøringen til mesterskapet og har løpt få konkurranser. Norges tidligere toppsprinter John Ertzgaard tror én spesifikk hendelse har påvirket jamaicanerens oppkjøring.

– Det skjedd en del ting i hans private liv det siste året, som har gjort at idretten kanskje ikke har vært prioritert. Han mistet en veldig god venn i vinter.

I april mistet Bolt sin nære venn Germaine Mason i en motorsykkelulykke. Mason hadde tidligere vunnet OL-sølv i høyde.

– Det er en sorg som ligger der og det er ikke sikkert treningene har vært så viktige. Jeg synes han har virket utrent, sier Ertzgaard.

Lagkamerat skyldte på kulde

Ifølge Jamaicas laglege Kevin Jones skyldtes Bolts kollaps på stafetten en krampe på baksiden av venstre lår. Lagkamerat Yohan Blake mente lav temperatur inne i «Call Room», rommet der sprinterne venter etter oppvarming før de går ut på banen. Stafetten skulle egentlig starte 22:50, men ble noen minutter forsinket.

– Jeg tror det påvirker alt. Det er der vi hviler og varmer opp. Jeg liker det ikke. Bolt sa noe om det til en av guttene. Dette gjør meg trist både som venn og lagkamerat, sa Blake til NRK.

Ertzgaard er ikke helt enig med Blake.

– Ja, det kan hende de har vært for lenge i «Call Room», men ingen andre fikk den krampen.

Johan Kaggestad påpeker at en dårligere forberedt Bolt også ville ha vært mer utsatt for skader. Han hadde ikke selv fått med seg Blakes kommentarer, men mener det er utfordringer knyttet til det omtalte rommet.

– Kulde gjør muskulaturen mer utsatt og det er noe av utfordringen når de er i «Call Room.» De har begrenset med mulighet til å bevege seg. Denne prosedyren kjenner Bolt og Blake til. Det er viktig å holde muskulaturen i gang selv når du er der.

– Gir enormt mye

Ertzgaard håper ikke Bolts avskjedsløp blir tellende for hans ettermæle. Selv vil han best huske de to gangene Bolt fylte opp Bislett under Bislett Games.

– Det regnet vanvittig mye det en året. Normalt tømmes stadion kjapt etter det siste løpet, mens da sto alle igjen og ventet på Bolt. Han gir enormt mye og er utrolig hengiven overfor publikum. Det han gjorde på Bislett gjorde et enormt inntrykk.

Han ville ikke rådet Bolt til å ta et år til for å «hevne» det skuffende mesterskapet i London.

– Han har ikke noe mer å bevise. Jeg tror han gleder seg til å bli pensjonist.