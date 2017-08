Da han fikk kongepokalen, brølte Warholm ut: «Hvor er Henrik Ingebrigtsen?»

Saken oppdateres.

SANDNES/OSLO: Karoline Bjerkeli Grøvdal og Karsten Warholm fikk utdelt kongepokalene etter friidretts-NM i Sandnes.

Verdensmester Warholm kjempet en innbitt kamp om pokalen med hjemmehåpet Jakob Ingebrigtsen, men selv om begge sikret seg tre NM-gull under mesterskapet, falt juryen ned på å gi Warholm utmerkelsen for tredje året på rad.

Etter å ha fått pokalen, hadde imidlertid Warholm Jakob Ingebrigtsens storebror, Henrik Ingebrigtsen, i tankene. Med noen journalister på slep, ropte han ut:

«Hvor er Henrik Ingebrigtsen? Hvor er Henrik Ingebrigtsen?»

Deretter gikk han bort til Henrik Ingebrigtsen, og fikk han til å overrekke pokalen til ham.

– Jeg hørte at du skulle ta fra meg pokalen. Her er den, sa Warholm til Henrik Ingebrigtsen.

Så oppfordret sunnmøringen Ingebrigtsen om å gi pokalen tilbake og komme med en ordentlig gratulasjon:

– Denne har du fortjent. Etter at jeg så sisteetappen på stafetten tenkte jeg at det var fortjent, sa Ingebrigtsen.

– Største siden bronsen i VM? svarte Warholm.

– Største siden bronsen i VM. Nå er du tilbake på topp, sa storebror Ingebrigtsen.

– Jeg har ingenting uoppgjort med Karsten

Bakgrunnen er trolig ordkrigen som oppstod etter VM. Henrik Ingebrigtsen uttalte da at broren Filips VM-bronse var den beste norske idrettsprestasjonen siden Vebjørn Rodals OL-gull på 800 meter i 1996 - og dermed også bedre enn Karsten Warholms VM-gull på 400 meter hekk.

I et intervju med VG etter VM kalte Warholm sammenligningen «latterlig». Og Warholm hadde altså åpenbart ikke glemt diskusjonen da han fikk kongepokalen søndag.

På spørsmål fra Aftenposten om hva som var bakgrunnen for seansen med Henrik Ingebrigtsen, svarte Warholm:

– Jeg synes han fortjente det.

– Hvorfor det?

– Det tror jeg folk kan skjønne selv.

– Satte du pris på det han sa etterpå?

– Ja.

Husker du ikke hvordan Henrik Ingebrigtsen begrunnet at VM-bronsen var større enn Warholms gull? Les her:

– Jeg har ingenting uoppgjort med Karsten

For Henrik Ingebrigtsen var nemlig full av lovord om Warholm.

– Jeg har ingenting uoppgjort med Karsten, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Han presterte i dag. Det var bra jobbet. Det var en fin duell mellom Jakob og Karsten. Jakob er vel den mestvinnende i et NM noen gang. At det ikke holdt til medalje, sier mye om Karstens prestasjon, legger han til.

– Hva tenker du om diskusjonen som oppstod etter VM?

– Det blir vanskelig å objektivt se på bronsen til lillebroren min som dårligere enn andre sine prestasjoner, og at jeg skal bli holdt ansvarlig for det jeg sier to minutter etter målgang, det er litt rart. Men jeg setter den medaljen på 1.500 meter ekstremt høyt. Om det er bedre eller dårligere enn andre prestasjoner, får egentlig andre vurdere, sier Henrik Ingebrigtsen, som også understreker at Warholm har hatt et «fantastisk mesterskap» og en «fantastisk sesong».

Innbitt kamp

Lillebror Jakob Ingebrigtsen (16) løp seg inn i kongepokaldiskusjonen med et fabelaktig NM. Han vant 5.000 meter, 3.000 meter hinder og 1.500 meter. I tillegg tok han bronse på 800 meter.

Juryen falt likevel på Warholm, som vant 400 meter flatt, 400 meter hekk og 1000 meter stafett med Dimna etter en overlegen ankeretappe.

– Det er alltid like gøy, sier Warholm om å vinne kongepokalen.

Karoline Bjerkeli Grøvdal var den selvsagte vinneren av pokalen i kvinneklassen etter å ha smadret sin egen norske rekord på 3000 meter hinder lørdag.

Bjerkeli Grøvdal ble klokket i mål til kruttsterke 9.13,35, hvilket er den beste tiden på distansen av en europeisk løper denne sesongen.

27-åringen hadde selv den gamle norske rekorden på distansen med 9.33,19. Den ble satt så langt tilbake som i 2007.