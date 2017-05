Den norske rekordholderen vraket seg selv som trener

Mener siktet trener hadde «kontrollregime» over fotballguttene han trente

Saken oppdateres.

Etter å ha vært sin egen trener i et år, søkte Sondre Nordstad Moen råd hos italienske Renato Canova, etter OL i Rio i 2016.

– Jeg hadde lagt et løp fram mot OL, som jeg ville følge selv om samarbeidet med Frank Evertsen tok slutt. Der jeg er i karrieren nå, føler jeg at jeg trenger noen som ser meg utenfra og kan fortelle hvor jeg skal ha progresjon i treninga, forklarer han.

Sammen i Kenya

Akkurat som Nordstad Moen, er Canova ofte i Kenya, og de har snakket mye om trening i løpet av årene, selv om samarbeidet ikke har vært satt i skikkelig system.

– Han tok utgangspunkt i nivået mitt, og endret litt på treningen min. Jeg er betydelig sterkere med tanke på maraton nå, sier Norges fremste langdistanseløper som satte ny norsk rekord på maraton i april da han løp på 2.10,07 i Hannover.

Kort fortalt går endringene ut på at Nordstad Moen trener med høyere fart enn før, og dette gjelder spesielt langturene.

– Det tok et par måneder å komme inn i hans måte å gjøre treningen på. Han er opptatt av jeg løper i riktig fart, med tanke på nivået mitt i konkurransen. Prosent av konkurransefart er utgangspunktet for treningsøktene, sier 26-åringen .

Godt med annet fokus

Selv om det store målet hans er en EM-tittel i maraton neste år i Berlin, skal han konkurrere flere ganger på bane i sommer. 3. juni skal han løpe 5000 meter i Gavardo i Italia, mens 28. juni løper han 10000 meter i tsjekkiske Ostrava. Det blir hans eneste sjansen til å løpe mila under VM-kravet, som er på 27.45 minutter.

– Da må jeg perse med 40 sekunder. For meg vil VM bli en bonus, og i så fall et ledd i arbeidet med å bli bedre på maraton. Jeg skal ikke løpe maraton i VM, og kommer til å ha et løp i oktober eller november som hovedmål, sier han.

For Moen er baneløp like mye en anledning til å bytte fokus fra maratonsatsing.

– Jeg har kjørt noen baneøkter, og føler at jeg har fått jobbet med farta igjen. Jeg må være realistisk: Det er kun de aller, aller beste som løper en sisterunde på 10000 meter ned mot 53 sekunder, og samtidig har ei sluttid på 27 blank, sier trondheimsmannen.

Til høyden i Italia

Når han løper 10 000 meter i juni kommer han rett fra to uker i høyden i Sestriere.

– Jeg reiser ned to dager før konkurransen. Reisebelastningen blir mindre, siden jeg er på høydesamling i MellomEuropa og ikke i Kenya. Det vil være mange som skal prøve seg på VM-kravet i den konkurransen, og jeg vil se om jeg klarer å stå distansen ut, sier Nordstad Moen.

Selv om han har løpt lite med piggsko de siste sesongene, gleder han seg. Siden september har han kjørt ei baneøkt nesten annenhver uke, etter råd fra Canova.

– Det hadde vært artig å løpe fort på bane. Jeg tenker å springe to 5000-metere i juli også, men det gjenstår å se hvor jeg får plass hen. Det er en hard kamp om plassene. Uansett hvordan det går, så blir det bra erfaring å ta med seg fram mot oppbyggingen mot maraton igjen som starter i august.