Denne detaljen kan ha snytt Sverige for VM-medalje: – Hun kjente først sorg. Så gikk det over til raseri

Saken oppdateres.

Fredag satt den svenske stavhopperen Gustaf Hultgren forfjamset på VM-tribunen. Han hadde med seg tre sterke kort inn i forsøket: Michaela Meijer, Lisa Gunnarsson og Angelica Bengtsson. Men til sin store skuffelse fikk Hultgren se at kun Bengtsson gikk videre.

Det er noe som ikke stemmer, tenkte Hultgren.

Svenske TV4 meldte like etterpå at Sverige hadde lagt inn en protest. De skal imidlertid ha gjort det rett etter at tidsfristen gikk ut.

Mandag snakket Hultgren om bakgrunnen for protesten i et intervju med avisen Expressen . I en stavhoppkonkurranse skal det alltid være 15 centimeter mellom gropen der staven settes og matten. Det var ikke tilfellet i VM-kvalifiseringen, ifølge Hultgren.

– Ligger matten for nærme gropen, så finnes det en risiko for at staven berører madrassen, og det bremser farten, forteller Hultgren.

Han mener feilen blant annet gikk utover medaljehåpet Michaela Meijer.

– Michaela kjente først sorg, som siden gikk over til raseri. Nå håper jeg at det skal lede til revansjelyst.

I denne reportasjen kan du lese mer om Karsten Warholms reise mot verdenseliten:

Skal ha fått aksept

Landslagssjefen forteller at han ikke la merke til feilen da han satt på tribunen. Først da han fikk se TV-bildene etterpå, oppdaget han det: Flere ganger var staven borti den største delen av matten.

Det var imidlertid for sent å legge inn en protest.

Det svenske laget tok prosessen helt til øverste nivå i IAAF, og skal ha fått aksept for sitt syn på saken. Det skal ha vært aktuelt å la de rammede utøverne forsøke å kvalifisere seg på nytt like før finalen, men det ble aldri en realitet.

Protesten har fått bred mediedekning i Sverige. Expressen kaller det som skjedde en «skandale».

– Enormt stor forskjell

Norges beste stavhopper Eirik Greibrokk Dolve er ikke kjent med mattekontroversen under VM når Aftenposten ringer. Han understreker imidlertid at det er svært viktig at matten ligger riktig.

– Det er enormt stor forskjell. Det spørs hva slags teknikk du har. Problemet er egentlig hvis du bøyer staven mye, over 90 grader, forklarer Dolve.

– Hvis matten ligger for nærme, vil staven treffe matten. Da mister du framdrift, fortsetter han.

– Så dette rammer utøverne ulikt?

– Ja, noen stavhoppere bøyer ikke staven så mye. De har lagt opp til en teknikk der man ikke får stå stor vinkel. Da vil ikke staven treffe matten dersom den står for nærme.

Tårevått intervju

Finalen ble heller ikke en suksess for Sverige. Angelica Bengtsson ble nummer 10. Greske Katerina Stefanidi tok gullmedaljen foran Sandi Morris fra USA. Robeilys Peinado (Venezuela) og Yairsley Silva (Cuba) delte bronsen.

Etter kvalifiseringen var spesielt Michaela Meijer sønderknust.

– Det verste som finnes er å skuffe folk, og jeg har skuffet mange i kveld, framfor alt meg selv, sa hun med tårer i øyene til SVT .

Meijer kom til VM med en personlig rekord på 4.71, og hadde dermed ambisjoner om medalje. Eirik Greibrokk Dolve trener ofte med Meijer, og er overbevist om at svensken kunne tatt medalje i VM. Det ville hun også klart uten arrangørtabben, mener landslagssjef Hultgren.

– Når man så at 4,65 holdt til en medalje i finalen ... Jeg er helt overbevist om at Michaele hadde tatt en medalje. Jeg er helt sikker på at hun hadde hoppet 4.80. Så det svir ekstra mye, sier han.

– Men sånn er livet. Det er ikke alltid rettferdig