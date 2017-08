Denne detaljen kostet henne VM-medalje. Neste år blir reglene endret.

Besøkte de to skadde på sykehuset etter eksplosjonsulykken

Saken oppdateres.

Amerikanske Brittney Reese tok fredag VM-gull i lengdehopp. Men det skjedde ikke uten kontroverser.

Serberen Ivana Spanovic trodde nemlig hun hadde gjort det helt store i sitt siste hopp. Men hoppet ble målt til 6.91, noe som ikke holdt til medalje.

En forbannet Spanovic konfronterte dommerne. Hun mende de hadde målt feil.

TV-bildene viste at Spanovic hadde landet over 7-metergrensen, men at startnummeret hadde vært nær bakken på en kortere lengde. Dermed ble punktet der startnummeret traff blitt notert som den offisielle lengden: 6.91.

– Det kan nesten virke som det var startnummeret som løsnet. Det var litt merkelig. Det var et vakkert lengdesprang, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal da han fikk se reprisen.

– Hun ble forbauset selv også, da det bare kom opp 6.91, supplerte kommentator Karen-Marie Ellefsen.

– La inn protest

I stedet ble altså Spanovic målt til 6.91. Og de centimeterne var uhyre viktige.

Gullvinner Brittney Reese hoppet 7.02, sølvvinner Darja Klisjina hoppet 7.00, og bronsevinner Tianna Bartoletta hoppet 6.97.

Med andre ord: Spanovic føler seg snytt for en medalje. TV-bildene tyder til og med på at hoppet egentlig var godt nok for gull.

Det serbiske laget la inn en protest mot resultatet, men fikk ikke medhold, skriver den svenske avisen Expressen.

– Alle hopp skal måles fra den første markeringen i landingsområdet, som er blitt gjort med noen del av kroppen eller noe som har sittet fast på kroppen, skriver arrangøren i en begrunnelse.

Foreslår regelendring

Selv var Spanovic nedbrutt etter at medaljen røk. Hennes beste offisielle hopp var på 6.96, noe som holdt til fjerdeplass.

– Mitt sjette hopp, det var et hopp over syv meter. Men nummerlappen var problemet. Og nå finnes det ingenting jeg kan gjøre, sier Spanovic til svenske TV 4.

– Jeg har hatt problemer med lappene flere ganger. Jeg vet ikke hvordan jeg skal feste dem for at det skal bli bra. Men nå er konkurransen over, så jeg får bare gratulere de andre jentene, fortsetter hun.

Bronsevinner Tianna Bartoletta tror hendelsen kan få konsekvenser.

– Antageligvis kommer de til å endre reglene etter dette, sier Bartoletta til Expressen.

Ifølge den spanske avisen El Mundo har det internasjonale friidrettsforbundet IAAF allerede bestemt at reglene endres. Fra neste år skal ikke utøverne ha et startnummer på baksiden. Hadde de reglene gjeldt fredag, hadde Spanovic trolig blitt verdensmester.