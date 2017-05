Denne norske kvartetten forbløffer tidligere OL-medaljør: - Jeg er veldig overrasket

Putin vil neppe like noen av de to russiske filmene som kan vinne Gullpalmen

RACICE: Men med ungguttene Martin Helseth (22), Oscar Stabe Helvig (21) og de to veteranene Nils Jakob Hoff (32) og Olaf Tufte (41), tok den norske kvartetten seg direkte til søndagens finale i Tsjekkia.

Selv mannskapet i båten var litt fortumlet etterpå, og landslagstrener Johan Flodin ropte høyt fra land: «Dere tok jo ikke engang ut proppen!».

Det så ut som om han gråt, men det var svette som rant ned i øynene. Han var overveldet.

– Jeg vet at vi er et urutinerte lag sammenlignet med konkurrentene. Vi har bare hatt seks-syv økter sammen. Men jeg så etter ti tak at de kom inn i en god rytme. Jeg ble så glad da de rullet over de andre i feltet, og malte dem i stykker, kommer det fra 50-åringen.

Han ble kåret til ikke bare Norges beste trener i fjor, men verdens beste rotrener.

– Olaf har en gigantisk spurt på siste 200 meterne. Den har de vist et antall ganger, men brukte den ikke i dag.

Ble imponert og glad

Kjetil Undset (46) så løpet «live», men fra Norge. Han satt i båten som tok OL-sølv i 1992. Den gangen var Per Sætersdal, Rolf Thorsen og Lars Bjønness også der.

– Jeg må innrømme at jeg ble veldig overrasket over det som skjedde i EM, men jeg tenker at så lenge fysikken er på plass, så kan man se etter en uke om dette er en båt som vil gå fort, eller et tapt prosjekt.

Stavangerroeren Undset, som bor i Bærum, mener at Hoff er blitt mye bedre fysisk og at de to ungguttene har skjønt hva dette dreier seg om.

Undset fremhever Tuftes vinnerskalle.

– Han løfter hele båten. Når de andre hyler etter oksygen, og tror de ikke orker mer, da er han rutinert og bestemmer hva som skal skje. Det er 235 rotak på 2000 meter, og roerne har melkesyre fra topp til tå.

Undset har også konkurrert på banen i Racice, blant annet i 1990, da landet het Tsjekkoslovakia.

Bestefar får bestemme

– Den første økten gikk fint på torsdag, den andre var katastrofe. I forsøksheatet samlet alle seg kollektivt og hadde hodet i båten. I 1500 meter gikk det veldig bra. Vi ledet, og noen ville dra ut pluggen, som vi sier. De var ikke jeg så interessert i, og bestefar i båten har veto på siste «call», bestemme hva som skal skje, sier Tufte.

Ålesunderen Martin Helseth synes det er topp å være med å prege et slikt løp.

– Ja, når vi vet Nils har vært syk, og Erik Solbakken så sporty at han har steppet inn på trening, sier unggutten, som fikk sølv i U 23-VM med Solbakken i fjor, og det samme med Oscar for to år siden.

Endelig bredde i Norge

– Det har ikke vært en så god dobbeltfirer i min tid, kommer det fra bergenseren Hoff. Han forklarer hvorfor:

– Det har ikke vært stor nok bredde til å kunne gjøre det. Nå har vi mange som kan sitt her, både Kjetil Borch, Erik Solbakken, og enda flere. Det har vært målet til landslagstreneren hele tiden, at vi skal ha folk som kan være gode erstattere, dersom én må hoppe ut.

PS: Også Kjetil Brun i singelsculler lettvekt vant sitt heat. Han må ro semifinale lørdag, og er optimist. Bergenseren følte det gikk lett, han er sulten, og har imponert sine lagkamerater i et EM der det er 500 båter fra 34 nasjoner.

