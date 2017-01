Dette er Høyres krav for nye Leangen travbane

Saken oppdateres.

– Ettersom striden om salget av Leangen travbane nå er over, må kommunen og fylkeskommunen bokstavelig talt på banen, sier Ingrid Skjøtskift, Høyres kommunalråd i Trondheim.

Sammen med gruppeleder for Høyre i fylkeskommunen, Henrik Kierulf mener hun Skjetlein på Byneset i Trondheim må være et godt kompromiss i lokaliseringsdebatten om hvor travbanen skal ligge etter at Leangen blir boliger.

Sentralt

– Travsportens fremtid i Trøndelag er avhengig av en sentralt beliggende travbane. Skjetlein ligger veldig bra til kommunikasjonsmessig, og er sentralt. Det er bra infrastruktur, og ikke minst er nærheten til skolen som tilbyr «heste- og hovslagerfag» gode argumenter. Å få til en kobling med skolen vil gi unik mulighet for praksis, og gir gode muligheter for å utvikle et kompetansesenter for hestesport. Det handler om å søke nye muligheter, sier Kierulf.

Både Melhus (Vollmarka), og ikke minst Klæbu har vist interesse for å få banen til sin kommune, men duoen mener det er en ansvarsfraskrivelse hvis ikke Skjetlein også blir utredet før det tas endelig standpunkt.

– Utgangspunktet vårt er å reise en debatt om aktuelle steder, og mange vil jo ha dette på plass så raskt som mulig. Slik vi forstår det er det også flere innen hestemiljøet som mener Skjetlein er det beste alternativet, sier Kierulf.

1000 mål

Blant annet sa den nå avgåtte utviklingsdirektøren på Leangen, Per Jørgensen, for snaue to år siden at han savnet en utredning om Skjetlein som et alternativ. Men da som treningsanlegg med staller, og Leangen som en konkurransearena.

Fylkeskommunen eier i dag cirka 1000 mål på Skjetlein, og Kierulf er klar over at skolen trenger arealet.

– Men det kan være at både fylkeskommunen og Trondheim kommune har areal som kan avses, men dette må da utredes. Det er det som er poenget vårt, sier han.

Samtidig er det ingen tvil om at det må tas av dyrka mark hvis Skjetlein blir det Nye Leangen.

Reel debatt

På tirsdag er det felles formannskapsmøte mellom Klæbu og Trondheim, og der får medlemmene en muntlig orientering om hestesportssenteret i Klæbu.

– Det er kanskje slik at Klæbu er løsningen, men det kan ikke bestemmes før Skjetlein er vurdert som et reelt alternativ. Det vil fortsatt ta tid før Leangen ikke er travarena, men det er viktig å bruke tiden nå til en reel debatt som kan føre til en løsning som trøndersk travsport kan enes om, sier Skjøtskift.

Duoen mener det er store muligheter for næringsutvikling og nye arbeidsplasser tilknyttet et slikt hestesportsenter, og ser for seg at travbanen for eksempel kan brukes til utstillinger, messer og andre større arrangementer.

Voldgiftsretten

Tolv travlag forsøkte å stoppe salget av Leangen travbane, mens Midt-Norges travforbund og Leangentravets Eiendom AS vant fram i voldgiftsretten i november. Dermed blir det boliger og ikke hest som får tilhold på trønderbanen.

– Det er godt å ha fått rettens medhold i at det vi har gjort, er riktig. Nå må vi jobbe framover og kvalitetssikre en ny plassering av travbanen, sa MNTFs leder og lederen av Leangentravets Eiendom AS, Edmund Morewood den gang.