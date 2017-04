Disse skal delta i neste sesong av «Mesternes mester»

Saken oppdateres.

I fjor vant den tidligere skihopperen Anders Jacobsen en tett finale mot den tidligere snowboardkjøreren Helene Olafsen.

I dag ble det klart hvilke utøvere som skal delta i neste sesong av NRK-programmet. Ni tidligere idrettsstjerner har sagt ja, og reiser til Portugal sammen med programleder Dag Erik Pedersen i juni.

Følgende deltagere skal være med i neste sesong:

Steffen Iversen (40) Fotball

Har 79 landskamper for Norge, og har scoret 21 mål. Han har blitt norsk seriemester seks ganger, fem ganger med Rosenborg, og en gang med Vålerenga. Vant ligacupen i England med Tottenham, som han fikk 143 kamper for i 1996–2003.

Kurt Asle Arvesen (42) Sykling

Tidligere proffsyklist som i dag er sportslig leder i et norsk kontinentallag. Har deltatt i Tour de France fem ganger og har en etappeseier. Har vunnet to etappeseiere i Giro d`Italia.Ble U23-verdensmester i 1997, og har åtte NM-medaljer fra tempo og landevei.

Andreas Ygre Wiig (36) Snøbrettkjøring

Har en rekke medaljer, blant annet tre gull i X-games. Er kåret til tiårets snowboarder av Norges snowboardforbund

Espen Jansen (49) Turner

Har ti kongepokaler, og 96 NM-gull i de over 30 årene han var aktiv. Har deltatt i 17 VM og 14 EM.

Rolf Falk-Larssen (57) Skøyteløper

Falk-Larssen har vunnet en rekke mesterskapsmedaljer, blant annet VM-gull i 1983, to EM-sølv og åtte NM-gull. Har satt verdensrekorden to ganger, og har to kongepokaler.

Gro Hammerseng-Edin (37) Håndballspiller

Har 167 landskamper for Norge, og har scoret 631 mål. Har vunnet OL- og EM-gull to ganger, og to VM-sølv. Har også vunnet Champions League for kvinner.

Bjørg Eva Jensen (57) Skøyteløper og syklist

Har OL-gull på 3000 meter fra 1980. Vant VM-gull for juniorer samme år, og har en bronse fra senior-VM. Hun har 16 NM-gull på skøyter, og åtte NM-titler på sykkel.

Solveig Gulbrandsen (36) Fotball

Hun har 185 landskamper for Norge, og har scoret 54 mål. I 2000 tok hun OL-gull med det norske landslaget, og har også et EM-sølv.

Lena Boysen Hillestad (48) Hundekjører

Hun er i verdenseliten i hundekjøring, og tok sitt første NM-gull som 20-åring. Hun har 25 VM-gull, 15 EM-gull og 28 NM-gull. Hun har fire kongepokaler.

Dag Erik Pedersen sier til TV2 at han er fornøyd med deltakerene som reiser til Portugal.

– Dette er et konsept som TV-publikumet har vist at de setter stor pris på, og det er en ære og en glede å gå videre med det. At vi har kommet til sesong 9 er ikke til å tro, forteller Dag Erik Pedersen til NRK.

Han har tro på at det endelig vil bli kåret en kvinnelig vinner av programmet. Så langt er det åtte menn som er blitt kåret til Mesternes mester.