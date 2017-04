Dommeren stanset VM-kampen etter blodig kollisjon

Saken oppdateres.

Trønderen Birgit Reitan Øksnes gikk lørdag kveld i ringen i Oslo for å forsvare VM-tittelen hun tok i kickboksing i 2015. Men like før sjette runde var over, ble kampen stanset av overdommeren.

I begynnelsen av femte runde krasjet Øksnes med sin motstander Cristina Caruso ved et uhell. Øksnes fikk pannen til italieneren i nesa, og den norske kickbokseren begynte å blø kraftig.

Legen brøt inn

Etter å ha tørket vekk det verste blodet og puttet papir i nesa, fortsatte de to kampen. I slutten av femte runde ville legen på stedet stoppe kampen, men etter en kort pause ble kampen satt i gang igjen.

Men på slutten av sjette runde ble det full stopp. Både dommeren og det medisinske personellet mente at det ikke var forsvarlig å fortsette kampen, og en blodig Øksnes måtte innse at verdensmestertittelen glapp etter to år.

– Det var litt kjedelig. Jeg skulle gjerne gått alle 10 rundene. Men gratulerer til Cristina. Jeg ville fortsette. Men det var opp til legen. Det er ikke noe jeg kunne gjøre noe med. Men dette gir meg lyst til å ta revansje, sier Reitan Øksnes til NRK . Hun var ikke sur på den nybakte verdensmesteren Caruso.

– Synd

Også den italienske verdensmesteren synes det var synd at kampen ble stanset.

– Jeg skulle gjerne gått alle rundene. Det var synd at skaden førte til at man måtte stoppe kampen, sier Caruso til NRK.

Også Thea Therese Vingmark Næss skal forsvare tittelen sin i en annen klasse i kveld.

Øksnes kommer fra Steinkjer, men representerer Fighter Kickboksingklubb i Oslo. Hun har et VM-gull og ett EM-gull fra før. Hun har sju NM-titler, og fikk Kongepokalen i 2014.