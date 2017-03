Saken oppdateres.

Boksedronningen er vant til å slå hardt, men nå må hun le høyt.

For da Aftenposten informerer om de ulike reglene i ishockey for kvinner , at de må ha en mer forsiktig spillestil sammenlignet med menn, kommer det et gisp.

– Er det virkelig sant? Det er i så fall det dummeste jeg har hørt på lenge og det må bare forandres med en eneste gang.

Hun medgir at hun synes det er litt tragisk for ishockeykvinnene, en sport hun virkelig er fan av.

– Taklinger er jo en del av den idretten. Tenk om noen skulle fortelle meg at jeg ikke kunne slå knockout på andre jenter i ringen. Tenk om reglene var slik at kvinner bare kunne slå hardt, men ikke så hardt at det kunne føre til knockout? Det er det heldigvis ikke, men litt fordommer henger selvfølgelig igjen der også.

Dette er saken Aftenposten Junior, avis for barn og unge, besøkte unge ishockeyjenter på trening i Storhamar. De syntes det var urettferdig at de ikke fikk lov til å takle, siden guttene kan gjøre det. Professor Jorid Hovden ved NTNU sier at slike regler ofte lages fordi kvinnekroppen oppfattes som mindre robust og sterk. Landslagsspiller Andrea Dalen tror det vil bli en tilpasning på sikt, men nå må spillerne forholde seg til internasjonale regler. Landslagskaptein Maren Mjelde i fotball er glad for at kvinner og menn har samme regler i den idretten. Ishockeylandslagets manager Randi Aase mener saken har flere sider. Det kan være store vektforskjeller på ei 13 år gammel jente som spiller på dispensasjon på et seniorlag, som igjen møter 30–40-åringer.

– Hva mener du med det?

– Jeg har et eksempel. Etter min knockout av Anne-Sophie Mathis, presterte en TV-kommentator å si at han syntes så synd på henne. Etter kampen mot Klara Svensson, beklaget jeg at jeg ikke kunne levere en knockout. En sportskommentator påpekte at han synes det var usympatisk. Dette er jo ting menn ville blitt hyllet for.

Er det virkelig sant? Det er i så fall det dummeste jeg har hørt på lenge og det må bare forandres med en eneste gang.

Brækhus som forbereder seg til kamp utendørs, sier hun er glad for at hun ikke har latt seg vippe av pinnen i årenes løp. Det har vært mer enn nok av meninger om og holdninger til både henne og idretten. Mange synes kvinner skal holde seg borte fra boksing.

– Jeg er alt i alt er ganske fornøyd med den enorme utviklingen som har skjedd for kvinner i boksing de siste ti årene.

– Det er selvfølgelig mange ting som kan bli bedre, men heldigvis er det noe som trumfer alt hos boksepublikummet. Det er spennende boksekamper, uansett kjønn.

– Føler du som kvinnelig toppidrettsutøver at "eksperter" i noen tøffe idretter ikke synes kvinner er feminine nok, hvis de skal tillates å gjøre det samme som menn?

– Ja, det tror jeg nok dessverre. Langrennsløper Marit Bjørgen er et eksempel på det, sier Brækhus, som sikter til at trønderen fikk tyn da hadde på seg en kjole uten ermer på en prisutdeling, og dermed viste muskler, sier 35-åringen og fortsetter:

– Jeg merket det selv da jeg fikk ny trener og jeg begynte å si høyt at vi jakter på knockouts. Da ble noen ukomfortable. Da tråkket jeg over en grense igjen for hva jenter skal si høyt.