Ett år før OL starter er presidenten tiltalt for grov korrupsjon og maktmisbruk

Saken oppdateres.

– Nå fungerer statsminister Hwang Kyo-ahn som landets leder mens de venter på at grunnlovsretten skal behandle saken, sier Vladimir Tikhonov.

Han er professor i Øst-Asia-studier ved Universitetet i Oslo og ekspert på Sør-Korea. Tikhonov tror ikke skandalen vil ha så mye å si for det som skal skje i Pyeongchang om ett år.

Den fungerende presidenten Park Geun-hye er suspendert, og tiltalt for grov korrupsjon og maktmisbruk.

– Sør-Korea har et veldig godt fungerende byråkrati, så det skal ikke ha noen påvirkning på OL, sier Tikhonov.

Uansett, det kaster en skygge over det som skal bli en vinterfest i landet om 365 dager.

Det var planlagt at president Park Geun-hye skulle tenne OL-ilden i Pyeongchang. Hun er i stedet styrtet fra makten, og politikerne i landet stemte nylig for å stille henne for riksrett.

Park Geun-hye er innblandet i en korrupsjonssak, sammen med venninnen Choi Soon-sil, som allerede er fengslet.

Choi skal ha utnyttet vennskapet til presidenten til å presse store bedrifter for penger. De skal ha gått til en stiftelse Choi selv kontrollerte.

Presidenten skal også ha bedt medarbeidere om å lekke hemmeligstemplede dokumenter til Choi.

OL i Pyeongchang Ligger i Sør-Korea (folketall 51 millioner) Folketall 45.000 Når: OL 9.–25. februar, Paralympics 9.–18. mars Budsjett: 1,531 milliarder dollar

– Vil dominere overskriftene

Folket i Sør-Korea har tatt til gatene for å vise sin avsky.

– Det er ikke denne atmosfæren den jublende arrangøren hadde sett for seg, når Pyeongchang, et alpinresort med 43,000 innbyggere rundt 180 kilometer øst for Seoul, nærmer seg sitt store øyeblikk, skriver avisen ST: Louis Post-Dispatch på sin nettside.

Avisen skriver også at til tross for politisk uro i landet, vil Pyeongchang-OL være godt organisert til å arrangere lekene, spesielt sammenlignet med lekene i Rio og forrige vinter-OL i russiske Sotsji, der menneskerettigheter, miljø og politiske kriser var store temaer.

– Likevel vil omveltningen i regjeringen dominere overskriftene i løpet av året, og forårsake bekymringer rundt Pyeongchang forberedelser, enorme kostnader, og mangel på offentlig blest, skriver ST: Louis Post-Dispatch.

Det er imidlertid problemer med menneskerettighetene også i Sør-Korea, uten av det har fått så mye fokus.

– Det er ikke et så stort problem det, som for eksempel i Nord-Korea, men det sitter flere hundre politiske fanger i fengsel. Mange fordi de ikke ønsker førstegangstjeneste, som er pålagt i Sør-Korea. Det er også mange fanger fra fagbevegelse, samt flere journalister. De er blitt dømt for brudd på statssikkerheten, sier Tikhonov.

Ikke korrupsjon i OL-planene

Det er blitt spekulert i om selskaper involvert rundt OL også er rammet av den politiske skandalen i Sør-Korea. Arrangøren har imidlertid gått gjennom alle kontraktene sine, uten å finne noe uregelmessig. Det skriver The Korea Times.

Rundt 6500 deltagere fra 95 land er ventet til lekene i Pyeongchang. Billettsalget til lekene er allerede i gang, men interessen har vært laber så langt.

– Jeg vet at vi blir kritisert for lite offentlig bevissthet om vinter-OL i 2018. Jeg forventer at når nedtellingen fra ett år er i gang, vil vi sette inn et gir for å øke oppmerksomheten over hele verden, sier Lee Hee-beom, som er president i organisasjonskomiteen for OL i Sør-Korea.