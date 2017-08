Farah nede for telling - avsluttet med VM-sølv på hjemmebane

Elling-comeback for forfatter Ingvar Ambjørnsen

Saken oppdateres.

LONDON/OSLO: Det var på den siste runden av 5000-meteren det plutselig ble tydelig at den britiske langdistanseløperen med ti OL- og VM-gull slet mot sin motstander fra Etiopia.

– Er han i trøbbel her, Mo Farah? utbrøt NRK-kommentator Jann Post da Farah lå på tredjeplass inn i den siste svingen.

Han reddet til slutt sølvet, som nok likevel var en skuffelse for de mange britene som hadde møtt opp for å ta farvel med sin langdistansekonge.

Amerikaneren Paul Kipkemoi Chelmo tok bronsen.

– Jeg kunne ikke gjort mer

Etter løpet klemte Mo Farah kona og hans tre døtre som satt på tribuneplass.

– Jeg kunne ikke gjort mer. Jeg ga 110 prosent. Etioperne løp som et lag. Jeg prøvde å svare på hvert forsøk. De hadde sin taktikk: En av dem skulle ofre seg. Det var det de gjorde i dag. Og den beste løperen vant. Jeg ga absolutt alt, jeg hadde ikke noe igjen mot slutten, sa Farah.

– Takk for alt du har gjort for nasjonen, sa stadionspeakeren til Farah etter at langdistansekongen hadde kommet seg på beina.

Så fulgte en videomontasje av høyrepunktene i karrièren på storskjerm. Mo Farah ble hyllet av en hel stadion etter VM-sølvet på 5000 meter.

– Det er utrolig, dette viser at alt er mulig, stotret Farah og la ut på en æresrunde der han ble hyllet av nærmere 60.000 tilskuere. De fleste av dem briter.

Legger opp banekarrièren

Æresrunden så muligens ut til å hjelpe på humøret til den skuffede løperen, som stoppet for å ta bilder med hans mange fans.

Farah har tidligere tatt gull på 10.000-meteren i mesterskapet i London. Han blir stående med seks VM-gull, fire OL-gull og fem EM-gull.

Farah har vunnet gull på både 5000 og 10.000 i VM-sammenheng helt siden 2011-VM i Daegu, hvor han måtte nøye seg med sølv. Nå ble det et nytt sølv.

34-åringen planlegger å legge opp banekarrièren etter denne sesongen.

