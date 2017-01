Federer gråt av glede etter tennisdrama: - Til å få gåsehud av

Saken oppdateres.

Roger Federer – Rafael Nadal 6–3, 3–6, 6–1, 3–6 6–3

Roger Federer er årets vinner av Australian Open, etter en tøff kamp mot Rafael Nadal i finalen.

Etter fem sett kunne sveitseren strekke hendene i været.

– Dette er tennishistorie, og når de gir oss en femsettskamp, så blir det ikke mindre historie av det. Det er til å få gåsehud av, var Eurosport-kommentator Sverre Krogh Sundbøs dom etter kampen.

– Roger fortjente det

Sveitseren var skarpest i det siste settet mot Nadal og trengte to matchballer. Avgjørelsen kom etter bruk av «hawkeye-teknologi».

Federer tok sin 18. Grand Slam-tittel etter seks måneders fravær fra tennisbanen. Den forrige kom i 2012.

– Det var en bra kamp, men Roger fortjente det nok litt mer enn meg, sa Rafael Nadal etter kampen.

– Hadde gjerne delt seieren med Rafael

Federer selv startet sin tale etter kampen med å hylle sin motstander.

– Jeg må gi ros til Rafael for et fantastisk comeback. Jeg tror ikke da vi traff hverandre for 4–5 måneder siden at vi trodde på at vi skulle møtes i finalen her. Det er ikke uavgjort i tennis, men hadde det vært det hadde jeg gladelig delt seieren her i dag, sa Federer.

