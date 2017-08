Filip Ingebrigtsen trosset brorens råd: – Vanskelig for han å vurdere

Saken oppdateres.

LONDON/OSLO: Filip Ingebrigtsen (24) ble fredag den andre nordmannen til å komme til VM-finale i London.

– Jeg er redd folk skal komme hele tiden, men de kom jo aldri. Det er et godt tegn, sier Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

– Det er til og med ansiktsuttrykk på de andre. De tar i, sier Ingebrigtsen bråkjekt når han får se TV-bildene.

Filip Ingebrigtsen lå langt fremme i feltet hele løpet. Han lå helt inne ved listen, og sto i fare for å bli innestengt. Feltet strakk seg på slutten, og Ingebrigtsen var råsterk på slutten.

– Henrik Ingebrigtsen sier han har anbefalt deg å ta mindre sjanser, men at du ikke har fulgt rådet. Stemmer det?

– Ja, men det er vanskelig for han å vurdere. Av og til ser det skumlere ut enn det er.

Sikker storebror

Før finalen var Henrik Ingebrigtsen klokkeklar på kun én ting kunne hindre lillebroren å sikre finaleplass: At noen fysisk hindret han.

– Det er alltid en risiko for at noe skal skje, men jeg tror at det kun er det som kan gjøre at han ikke går videre i dag, sa Henrik Ingebrigtsen til NRK før løpet.

– Hvis han ikke går videre, tror jeg han rett og slett blir hindret, fortsetter han.

Han mente derfor at Filip Ingebrigtsen hadde en 82 prosent sjanse til å gå videre.

Finale på 1.500 meter går søndag.