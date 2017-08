Friidrettens nye stjerne trenes av oldemor på 75: – Hun er ikke så skremmende som folk tror

Karsten Warholm imponerte etter «brutal» åpning: – En milepæl for meg!

Tredje VM-gull for polsk sleggestjerne

Saken oppdateres.

LONDON: – Han er friidrettens nye posterboy, sier Usain Bolt (30) om Wayde van Niekerk (25).

Sørafrikaneren er den eneste i historien som har løpt under 44 sekunder på 400 meter, 20 sekunder på 200 meter og 10 sekunder på 100 meter.

Han vant VM-gull på 400 meter i 2015. I OL i fjor satte van Niekerk verdensrekord og vant et overlegent gull på samme distanse.

Nå er han i London for å vinne både 200 og 400 meter. Finalen på 400 meter er tirsdag klokken 22.52. 200-meterfinalen er torsdag klokken 22.52.

En som kommer til å følge ekstra nøye med, er Usain Bolt. Da verdens raskeste mann fikk spørsmålet om hvem som skal overta hans posisjon som friidrettens «posterboy», svarte Bolt:

– Wayde van Niekerk.

25-åringen er en helt annen type enn Bolt. Beskjeden, innesluttet og ydmyk. Men han likte spådommen til Bolt:

– Det er fantastisk å høre det fra en storhet som Bolt. Jeg har jobbet hardt for å komme i denne posisjonen, sa van Niekerk da han stilte på et pressetreff i regi av sin sponsor før sitt første løp i VM.

Wayde van Niekerk Født: 15. juli 1992, Cape Town Nasjon: Sør-Afrika Distanse: 400 meter Meritter: OL-gull 400 meter Rio 2016, VM-gull 400 meter Beijing 2015

Trenes av oldemor

I et hjørne på Podium Bar and Kitchen, noen få hundre meter fra Olympic Stadium, satt en eldre kvinne med hvitt hår.

Den 75 år gamle oldemoren Ans Botha har vært friidrettstrener i et halvt århundre hjemme i Sør-Afrika. Hennes største prestasjon som trener var eleven Wayde van Niekerks OL-gull i Rio i fjor.

Hun nikket da van Niekerk sa at verdensrekord var viktigere enn VM-gull. Men Ans Botha ristet oppgitt på hodet da en reporter i salen nevnte Usain Bolts spådom om at sørafrikaneren er friidrettens nye superstjerne.

Botha syntes det var et fjollete tema. Og er det noe den svært rutinerte friidrettstreneren ikke tolererer, så er det fjolleri.

– Vi respekterer Usain for det han har gjort. Men jeg ønsker at Wayde skal bli et ikon på sin egen måte.

Botha er en jernkvinne. Helt siden hun for fem år siden ble trener for Wayde van Niekerk, har mantraet vært disiplin.

– Jeg har kjent henne i noen år og jeg synes ikke at hun er fullt så skremmende som mange folk tror. Men hun er en bestemt dame. Hun må behandles med respekt og kjærlighet. Gjør man det, er hennes hjerte vunnet lett. Men med én gang hun opplever ting som respektløst, kan det bli skikkelig vanskelig, sier van Niekerk.

Går for to VM-gull

Ans Botha var selv habil i sprint og lengde. I Sør-Afrika har hun trent friidrettsutøvere i rundt 50 år. Ingen har vært i nærheten av Wayde van Niekerks talent. Men Botha hadde ikke regnet med at samarbeidet skulle bli så vellykket.

– Da vi startet sammen, var det mange problemer. Han var så mye skadet. Og så var han jo bare en guttunge. Men jeg har sett Wayde vokse, både fysisk og mentalt. Nå er vi her! Det neste vi ønsker nå, er å ta med oss to gull her fra London til Sør-Afrika. Vi jobber ikke så hardt for andre- og tredjeplasser.

Van Niekerk og Botha har lyktes så langt – med gullene i VM og OL på 400 meter som de to soleklare høydepunktene.

Krangler om distanse

Fem års samarbeid har vært svært bra. De er enige i mye. Men én ting kan få dem til å krangle: Hvilken distanse han skal løpe.

Dersom van Niekerk selv hadde fått bestemme, hadde han trolig løpt sin siste 400 meter. 25-åringen forteller selv at han og treneren nesten daglig diskuterer hvilken distanse han skal konkurrere i.

– Hun er totalt forelsket i 400-meter. Det er hennes favorittøvelse. Jeg ønsker å gå tilbake til 100- og 200 meter som er mine distanser.

Me van Niekerk har føyd seg for trenerens ønsker. Inntil videre.

– Jeg vet at dette er bra for meg. Det er 400 meter som er grunnen til at jeg er der jeg er i dag. Jeg har nådd mye lenger enn jeg kunne forvente, blant annet det å slå verdensrekorden i fjor. Men det som fikk meg til å elske sporten min, var 100 og 200 meter. Og det forstår hun.

Bolts motstykke

Det kan bli to gull i London-VM. Da er sørafrikaneren definitivt en av de mest markante skikkelsene i friidrettsverdenen.

Men det er et stykke frem til Usain Bolts popularitetsnivå. Det er nesten umulig å finne to så vidt forskjellige personligheter.

Den ene feirer sine triumfer med å ramle ut fra nattklubber på morgenkvisten. Usain Bolt har vært en klovn, sjarmør og medieyndling.

Den andre er innesluttet. Journalistene hører knapt ordene Wayde van Niekerk hvisker.

Hans mest rampete trekk er å ha denne inskripsjonen på løpeskoene: «Jesus, I’m all yours. Use me».

Wayde van Niekerk er kanskje friidrettens nye frontfigur. Men han blir uansett aldri en ny Usain Bolt, om noen trodde det.

Én ting er det likevel Niekerk slår Bolt i:

Det er ingen andre som har en streng oldemor på 75 år som trener.