Futsalklubben Utleira rykket opp til eliteserien: - Vi feiret med en lang busstur

Utleira kunne feire opprykk til det gjeveste selskap i futsal-Norge etter å ha vunnet sin pulje i kvalifiseringen som ble spilt i Oslo i helga. Trener Kai Bardal var naturlig nok en fornøyd mann da Adresseavisen ringer han.

– Det er klart det er deilig å rykke opp. Vi har en ordentlig fin gjeng som virkelig hadde lyst til dette, forteller Bardal.

– Munter stemning på bussen

Fra tidligere spiller det nord-norske laget Vegakameratene sine eliteseriekamper i Trondheim, men nå får altså byen sitt helt eget lag i den gjeveste divisjonen.

Utleira vant først 1. divisjonen region Midt, før de måtte spille kvalifisering mot de andre vinnerne av de forskjellige regionene i landet. Etter en sterk 4–2 seier i kvalifiseringsfinalen mot Veitvet, kunne Bardals lag juble. Men noen storstilt feiring ble det ikke.

– Etter seieren var det rett i dusjen, og rett på bussen for å kjøre hjem til Trondheim igjen. Men jeg kan røpe at det var svært munter stemning på bussen, forteller Bardal mens han ler.

Ungt og spennende lag

Nå starter jobben for å gjøre seg klare til eliteseriespill for Utleira. Serien starter i november, og Utleira-treneren kan fortelle at de skal forsterke seg før den tid.

– Vi skal ha med de spillerne som har sikret opprykket videre, men samtidig skal vi forsterke litt. Vi skal dog ikke ta helt av, forteller Bardal.

Den dag i dag består Utleira-laget av spillere som spiller for både Byåsen, Strindheim, Tiller, Kvik og noen andre.

– Vi er et ungt lag, og har flere tenåringer som gjør en svært god figur for oss. Det er flere av dem som har grunnlag for å bli veldig gode futsalspillere. Så det er en spennende tid for futsalen i Trondheim, avslutter treneren.