Warholms gamletrener i sjokk: – Det er helt uvirkelig og vilt. Jeg er tom for ord

Saken oppdateres.

– Det er helt uvirkelig og helt vilt. Jeg er tom for ord. Det finnes bare én Karsten Warholm. Han slutter aldri å overraske.

Ordene kommer fra Arve Hatløy, mannen som var Warhols trener fra han var 12 til 20 år.

Onsdag kveld satt han spent sammen med Warholms besteforeldre, venner, friidrettsutøvere og lokale folk på kulturhuset i Ulsteinvik.

Flere hundre mennesker ønsket å være med på denne begivenheten, slik de også var der under OL i Rio.

Hatløy, som tidligere på dagen hadde trent små warholmer på Høddvoll, der det er en innendørs friidrettsbane og stadion, fikk igjen se at hans tidligere elev er laget av noe ekstraordinært. VM-gull var det nesten ikke mulig å forstå at han skulle klare, men Warholm klarte det.

Før VM skrev vi om Warholms reise frem til stjernestatus. Les her:

Var langt fra den beste

Hatløy følte nærmest at han var i sjokk over det han så da den tidligere eleven løp inn til seier.

Tankene gikk tilbake til start, den gangen en ung gutt kom til friidretten. Han bodde på Dimna, ei øy med bro over til Ulsteinvik. På Dimna bor det 300 mennesker, med idrettslaget er en kjempe. Det har Warholm sørget for.

– Han har alltid vært glad i å trene, men god til å løpe ble han ikke før han var 15–16 år. Da han var 13–14 var han langt fra den beste, sier 53-åringen.

Se hvordan Warholm vant her:

Dette klippet gir oss frysninger. Hva er du laget av, Warholm?pic.twitter.com/D9mOf907mV — NRK Sport (@NRK_Sport)August 9, 2017

Tilfeldighetene fikk råde

Unge Warholm hevdet seg aller best i lengde og høyde, og løp ikke sin første 400 meter før han var 17 år.

Frem til da foretrakk han kortere distanser. Det var tilfeldig at han ble med i mangekamp da han var 17 år i 2013. Samme året ble han juniorverdensmester.

– Den gangen kunne vi knapt forstå at vi skulle få en verdensmester til lille Dimna, men han tenkte selv det var en engangsgreie at han skulle satse på mangekamp. Han var ikke kjempegiret, og ville tilbake for å satse hekk, sprint eller hopp.

Ville blitt stor i mange øvelser

Treneren kan ikke annet enn å beundre multitalentet:

– Han kunne ha kommet til verdenstoppen i nesten alle øvelser.

Det ble likevel mangekamp frem til han var 17 år, og igjen en ny triumf: EM-sølv 19 år gammel og fremdeles junior. Og ikke nok med det – han tok med sølv på 400 meter samtidig.

– Da var han ved et veiskille. Han var litt dårlig til å kaste, Rio-OL lurte i bakhodet, og han begynte å tenke på 400 meter hekk.

Det gikk veldig bra, og mange husker at sunnmøringen kom helt til semifinalen i Brasil. Neste steg ble å flytte til Oslo. Da var det trener Leif Olav Alnes som overtok. Det ble naturlig å knytte seg til Olympiatoppen.

– Er du forundret over den fortsatte fremgangen?

– Nei, ikke overrasket, men jeg er imponert over at han har tatt steget såpass kjapt i løpet av to år. Det er spesielt. De fleste trenger lengre tid.

– Har han alltid vært så utadvendt?

– Ja. Han er en reflektert og voksen person når det gjelder å prate med folk. Helt fra begynnelsen av likte han å prate med journalister. Han har alltid stilt opp og pratet fra leveren. Og det var jo populært, ler Hatløy, før han føyer til:

– Av og til da han var litt yngre måtte jeg at han måtte tenke seg, men stort sett har han alltid kommet godt ut av det.

Det som skjedde i finalen i London mener treneren er en bonus som ingen kunne regne med.

– U23 var hovedmålet denne sesongen. Der tok han gull og sølv. Nå ble det gull igjen.

Hadde selvtilliten på plass

Underveis i VM har gamletreneren meldt litt med Warholm på mobilen, og fått sterkt inntrykk av at dette var noe Dimna-utøveren gledet seg veldig til:

– Han hadde troen på at det skulle gå bra!

Warholm fikk rett, men i minuttene etter målgang var det som om han følte det var en utenfor-seg-sjæl-opplevelse.

Mamma tok seg til hodet

På stadion i London satt nesten hele familien til den norske finalisten. Mor, far, søstrene Margrete og Sigrid, bestemor, søskenbarn, tanter og unger.

– Vi var ei gruppe på 13, sier mamma Kristine G. Haddal, som i likhet med de andre hadde det tøft underveis. Men hun visste uansett følgende:

– For oss ville det vært en seier uansett hva som hadde skjedd. VM-finale var langt mer enn vi kunne drømme om i utgangspunktet. Og nå ble det gull!

Hun tok seg til hodet og virket sjokkert. I regnværet så hun sønnen som prøvde å ta innover seg hva som hadde hendt.

Ligger ikke på latsiden

Moren har vært i styret i Dimna IL tidligere, men konsentrerer seg nå om å være manager for sønnen.

Hun og de andre kom mange timer før løpet, for å suge inn stemningen på stadion, og prøve å roe nervene.

– Jeg er imponert over det han har klart å få til på 400 meter hekk det siste halvannet året. Det som nå skjedde skal ikke gå an, sier hun.

Etter seieren skal sønnen roe seg ned den nærmeste tiden. Det er mer som gjenstår, blant annet Diamond League i Zürich om halvannen uke. Deretter er det NM i Sandnes påfølgende helg.

Toppidrettssjefen var engasjert TV-titter

– Uansett hvordan det hadde gått i VM-finalen, er det aller viktigste at Karsten får utvikle seg i sitt eget tempo videre, og ikke minst ha gleden, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Han satt engasjert hjemme i sin egen stue og så løpet på TV. Og jublet for det han så.

– Dette er en VM-opptur, og da tenker jeg på at han fortsatt kommer til å være på vei opp. Men vi må ikke hausse ham opp. Han er fortsatt veldig ung, sier Øvrebø, før han legger til:

– Jeg er veldig glad for at Karsten har funnet veien til norsk idrett og egner seg så godt til det han satser på. I tillegg jobber teamet så godt med ham, og bidratt til at han har fått disse fantastiske fremgangene. Nå må jobben gjøres videre. Det er viktig for meg å si at utøverne skal få lov til oppleve glede med fremgang. Jeg vet også at han trives med folkene rundt seg. Alle må jobbe hardt videre for at det fortsatt skal være sånn.

Bare i startblokken

Øvrebø mener at utfallet av VM-finalen var sekundært, fordi Warholm har så mange år fremover der han skal ta sjanser, lykkes, bomme litt, dyrke utviklingen, men først og fremst finne glede hele veien.

Toppidrettssjefen likte likevel det han så fra London. Warholm ser ut til å bli noe utenom det vanlige i friidretten, sett med norske øyne.