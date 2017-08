Grøvdal for god i Norge – må bruke menn som harer

Ingen partier får flertall alene, et eller annet form for samarbeid må til

Saken oppdateres.

LONDON:Hun ble nummer syv på 5000 meter i Rio-OL. I London er målet å forbedre den plasseringen.

For å klare det har Grøvdal tatt ytterligere grep etter fjorårssesongen. Da var hun sin egen sjef etter å ha blitt tvunget til å bryte med trenerFrank Evertsen.

I vinter ble Øystein Sylta (fagekspert utholdenhet ved Olympiatoppen) og Sindre Buraas (tidligere langdistanseløper) hentet inn som sparringpartnere.

Men hun ba om mer hjelp. 27-åringen ville løpe mot menn.

– Jeg er på et såpass høyt nivå at det ikke er noen jenter å trene med i Norge. Derfor ba jeg om mannfolk både på treningsleir og i det daglige i Oslo. Jeg har en bank av gutter som jeg bruker under øktene. Det er fem stykker i Tjalve på rundt 20 år som stiller opp, når jeg ber dem om det. De kan dra meg på de tøffe øktene. Det er nøkkelen til å bli god når jeg ikke har konkurrenter i Norge, håper Grøvdal.

Karoline Bjerkeli Grøvdal Født: 14. juni 1990 Hjemsted: Isfjorden Klubb: Tjalve Personlige rekorder: 1500 meter: 4.07,25. 3000 meter: 8.37,58. 5000 meter: 14.57,53. 10.000 meter: 31.14,07. Meritter: EM-. bronse 10.000 meter 2016, EM-bronse terrengløp 2015 og 2016. Nummer syv OL 2016 5000 meter, nummer ni OL 2016 10.000 meter, 7 NM-gull.

– En naturlig prosess

Hun har altså en rekke gode hjelpere. Men Grøvdal er likevel sin egen personlige trener. Som hun har vært i halvannet år nå.

– Jeg er helt min egen sjef. Men når jeg styrer min egen trening er det greit å ha andre øyne utenfra. De kan se på det jeg foreslår.

– Hvorfor vil du ikke ha egen trener, de fleste har det?

– Det var en naturlig prosess da Frank Evertsen ikke var trener lenger. Og så føler jeg at det ikke er så lett å plukke en ny trener i Norge. Jeg er 27 år og har holdt på med dette siden jeg var 13. Jeg har funnet formelen på hva jeg tåler og hva som fungerer.

Øystein Sylta ved Olympiatoppen har vært sparringpartner siden mars. Han forteller at Grøvdal er svært selvstendig.

– Hun har sterke meninger om hva hun skal gjøre, hva hun vil og hva som fungerer. Det er ikke noe poeng for andre å gå inn og overprøve det så lenge hun lykkes med det hun driver med.

– Hun bruker menn som harer på trening?

– Det handler om å få økt kvalitet i det daglige treningsarbeidet. Og det er nøkkelen for at en skal lykkes. Det finnes ikke en magisk treningsøkt. Det er summen over tid som gjør at en presterer. Da må hver treningsøkt ha kvalitet.

Sportssjef Håvard Tjørhom i friidrettsforbundet har hatt mange samtaler med Grøvdal om hennes opplegg.

– Når du er din egen trener, er det en balansegang å bli utfordret nok. Men Karoline har vært så mange år i gamet, og hun har forskjellige folk å sparre med. Når hun får input går det fint. Karoline mestrer den balansegangen fint.

Slått ut på 1500 meter

Karoline Bjerkeli Grøvdal åpnet VM med å bli slått ut på 1500 meter. Hun ble hindret på oppløpet og Norge leverte inn protest som ikke ble tatt til følge.

Men romsdalingen fikk bekreftet at formen er der den skal være, før hun løper forsøk på favorittdistansen 1500 meter torsdag kveld.

Plagene hun slet med rundt Bislett Games-tider i juni, er hun også kvitt helt.

– Jeg hadde utfordringer med hamstring-strekken, den satt i ganske lenge. Det var veldig fornuftig å ta den pausen som jeg gjorde etter Bislett. Jeg måtte bli kvitt plagene. At jeg ikke konkurrerte, men kun trente, har gitt meg et løft inn mot VM.

Hun dro til høyden i St. Moritz i to uker. På 3000 meter i Diamond League-stevnet 21. juli satte hun en sterk personlig rekord med tiden 8.37,58.

– Det var en lettelse. Det viste at formen var der og at jeg var kvitt problemene.

– Du har løpt 1500 meter, 3000 meter hinder, 5000 meter og 10.000 meter. Hva er distansen din?

– 5000 meter, det er der jeg er best nå. Jeg hadde ikke lyst å løp 10.000 meter i år og det er viktig å konkurrere på de distansene som motiverer deg. Jeg har fått smake litt på 1500 meter. Jeg har ikke trent spesifikt nok inn mot den distansen. Men jeg hadde nådd semifinalen her i VM dersom jeg ikke hadde blitt hindret. Det ga mersmak. Det er en annen sjarm over den distansen. Det er mer taktisk. Det er mer åpent.

– Og så må du kanskje være sluere i et 1500-meterfelt?

– Ja, en må være ganske slu. Det er mye knuffing og taktikkeri. Det fristet å prøve det igjen.