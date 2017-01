Heiberg fikk Hedersprisen: – Det er en stor ære å stå her

Saken oppdateres.

HAMAR: – Jeg kom her i fredelig ærend og ante fred og ingen fare. Det er en stor ære å stå her, sa en rørt Heiberg.

Han mente det hadde vært en drøm å få jobbe slik han hadde gjort i så mange år, både for IOC og norsk idrett.

Han takket også kona Cath, som var på denne store, årlige festkvelden for aller første gang.

– Hun har latt meg få gjøre det jeg aller mest ønsker å drive med, sa han.

Har også hatt motbakke

Heiberg har fått mye kritikk opp gjennom årene, men dem som jobber med ham skryter av hans innsats i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC), og ikke minst alt han har gjort på hjemmebane.

Så da han ble hentet opp på scenen for å få selveste Hedersprisen, var det veldig populært. De 3000 i salen reiste seg og klappet lenge.

Statsminister Erna Solberg delte ut hedersprisen sammen med Bjørn Dæhlie.

Hvem kan det være?

I juryens begrunnelse het det at mannen hadde satt tydelige spor etter seg.

«Vinneren har betydd mer for norsk og internasjonal idrett enn mange tror. Han har stått i kontroverser og motvind. Han har bidratt til stolthet for idrettsnasjonen og gjennom sitt verv skaffet internasjonal idrett store ressurser, og vært med på å utvikle idrett over hele verden».

Da skjønte de 3000 i salen hvem det var.

– Jeg lurte på hvem dette måtte være, og sakte gikk det opp for meg at det var meg, sa Heiberg etter at den offisielle delen var over.

Fikk fart på vinter-OL

Heiberg ble veldig kjent da han ledet vinter-OL på Lillehammer i 1994. Deretter kom han med i IOC, der han har satt varige spor etter seg. Nå gir han seg.

– Er det noen som har prøvd å overtale de til å fortsette i IOC?

– Ja, heldigvis, ler Heiberg, og fortsetter.

– Jeg har fått mange henvendelser, og det synes jeg er veldig hyggelig. Jeg har holdt på med jeg elsker i alle disse årene, og jeg skal fortsette til september. Det er fortsatt igjen mange møter.

På høsten er det kongress i Lima, og da sier Heiberg takk for seg. Hvis Norge er heldige, får han en norsk arvtager i IOC. Han har selv foreslått idrettsforbundets visepresident Kristin Kloster Aasen.

– Angrer du på at du velger å gå ut av IOC?

– Når jeg først hadde bestemt meg, var det greit. Da må jeg stå for den avgjørelsen. Og det skyldes en kombinasjon av alder og sykdom, legger han til.

Heiberg fikk kreft for noen år siden, men har holdt et høyt arbeidstempo også etter det.