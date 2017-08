Henrik Ingebrigtsen: – Den største norske prestasjonen på 21 år!

Denne mannen holder turistparadiset i et usynlig jerngrep

LONDON/OSLO: Filip Ingebrigtsen holdt unna på oppløpet og sikret VM-bronse i London fredag. I etterkant var bror Henrik Ingebrigtsen høyt oppe.

– Jeg mener det er den beste norske idrettsprestasjonen siden Vebjørn Rodal! sier bror Henrik Ingebrigtsen til Aftenposten – i henvisning til Rodals OL-gull på 800 meter i 1996 - for 21 år siden.

Filip Ingebrigtsen liker imidlertid ikke brorens sammenligning.

– Det blir veldig meningsløst å sammenligne idrettsprestasjoner. Man må se de hver for seg, ikke sammenlgine de. Hver prestasjon lever sitt eget liv, sier Filip Ingebrigtsen.

Han forstår likevel hva storebroren hadde i tankene.

– Jeg skjønner at man må prøve å få folk til å skjønne det. Da må man prøve å sammenligne det med noe, for å sette det i perspektiv, sier bronsevinneren.

Hvorfor bedre enn Warholm?

Henrik Ingebrigtsen begrunnet Vebjørn Rodal-sammelignignen slik:

– Dette er 1.500 meter – den siste individuelle løpsøvelsen i VM. Det er 1000 ting som kan gå galt, det er 1000 ting som må klaffe for at du tar en medalje. De to kenyanerne får luke. Han må hente dem inn igjen. Han gjør hele jobben, og han har til og med krefter til å holde de andre bak seg på slutten. Det er vanvittig jobb han gjør.

– Alle snakker om Karsten Warholm for tiden. Hvorfor er denne prestasjonen bedre enn Warholms gull?

– Jeg skal ikke rakke ned på noen andre sine prestasjoner. Men i 1500 meter kommer det ikke bare an på deg selv. Det er vanvittig mange andre å forholde seg til – og du får ikke velge egen bane.

Henrik Ingebrigtsen har selv - i likhet med lillebror Filip - EM-gull på 1.500 meter. Han mistet imidlertid VM med en skade. Han opererte hamstringen (baksiden av låret) i juni.

Filip Ingebrigtsen hadde historien mot seg før løpet: Ikke siden det første verdensmesterskapet i 1983 har en europeer vunnet 1.500 meter-finalen i VM. Da vant briten Steve Cram.

Ingebrigtsen er første europeer som tar VM-medalje på 1500-meter siden portugisiske Rui Silva tok bronse i 2005.