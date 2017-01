Her får boksedommeren en på trynet

Saken oppdateres.

VM-kampen mellom Badou Jack og James DeGale var en tøff batalje. Jack ble liggende på gulvet i første omgang, DeGale i den tolvte og siste omgangen, skriver Ekstra Bladet.

Litt mer uvanlig var det at også dommer Arthur Mercante jr. holdt på å gå i bakken. Rett før gongongen gikk i den femte omgangen langet Baodu Jack ut etter motstanderen. DeGale trakk seg tilbake, og Jacks slag gikk gjennom luften. Helt til slaget traff dommeren i høyre kinn.

Dommeren vakler etter å ha fått slaget, men Jack tar tak i han for å hindre at han faller. Etter at han fikk summet seg litt og drukket litt vann, fortsetter dommeren kampen. Med et solid sår på kinnet.

De to kamphanene er verdensmestere i hvert sitt forbund, og kampen ville avgjøre hvem som er enerådende verdensmester i klassen. Men dommerne klarte ikke å skille de to, og to av tre dommere bestemte at kampen ble uavgjort.

I ettertid har mange uttalt at de synes at Badou Jack ble bortdømt, blant annet promotøren Floyd Mayweather jr.