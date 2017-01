Her sletter Hynne 18 år gammel norgesrekord

Saken oppdateres.

– Nøkkelen er å holde seg skadefri.

Dette sier Strindheim-løperen Hedda Hynne like etter hun satte ny norgesrekord på 600m innendørs i Ranheimshallen onsdag. Den nye rekorden lyder på 1.29,46, nesten to sekunder bedre enn Mari Bjones norgesrekord fra 1999 på 1.31,30.

Endelig skadefri

Hynne slet med skader i store deler av OL-sesongen i fjor, og ble tvunget til å trene mye alternativt. Nå ser hun positivt fram mot sesongens store mål.

– Jeg skal være i jævlig god form i London-VM i august, smiler 26-åringen etter ny norgesrekord på 600m.

Men først er det innendørs-EM i Beograd i mars.

– Vi har ikke satt noen konkrete mål for EM, men jeg vet at jeg har bedre tider inne enn hva jeg viste i kveld, forteller Hynne.

Strindheim-løperen er motivert, men synes fortsatt at kroppen er litt tung for å løpe 600m.

– Jeg har mye mengdetrening i kroppen, og sånn sett er det ikke optimalt å gjøre rekordforsøk akkurat nå. Formen skal ikke være på topp før om halvannen måned, sier OL-deltakeren fra Rio til adressa.no.

600m er dog ingen olympisk gren. Hedda Hynnes spesialdistanse er 800m og hun forteller at 1.29,46 er tiden hun må passere på for å få en god tid på den distansen.

– Hvordan skal du være i form til London-VM i august?

– Som sagt er det utrolig viktig å være skadefri. I tillegg skal jeg løpe i gode konkurranser og krysser fingra for at jeg får være med i Diamond League i Bislett Games i sommer, sier Hynne som forteller at løpsopplegget er så godt som spikret frem mot London-VM.

– Ikke overraskende

Trener Erik Sakshaug er godt fornøyd med prestasjonen, og han mener dette viser at Hynne bare blir bedre for hvert år:

– Det er positivt at Hedda viser slike takter allerede i januar. Hun blir bare bedre og bedre, selv om hun har vært mye skadeplaget de to siste årene, mener Sakshaug.

Han sier at norgesrekorden ikke kom som noen overraskelse:

– Nei, jeg var fullt klar over at hun hadde 1.29-tider inne, og det er godt å se at vi har fått svar på treningen som har blitt gjort etter OL, sier han til adressa.no.

Verken Hynne eller Sakshaug vil gå ut med konkrete mål med innendørs-EM i Beograd.

– Vi tar alle innendørskonkurranser som trening og læringsarena, så håper vi på at hun presterer på topp under utendørs-VM i London, konkluderer Sakshaug.