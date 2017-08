I april reklamerte Karsten Warholm for hyttetoaletter: – Nå er han på kartet til store internasjonale aktører

Ny app for demente: – Kan være spesielt viktig for de med lite språk

April 2017 – Hellerudsletta:Karsten Warholm er på plass på en hyttemesse. Friidrettstalentet er til stede for å representere Jets Vacuum, det lokale sunnmørsfirmaet han er sponset av. Warholm fronter selskapet og snakker med kundene. 400-meterløperen er foreløpig et relativt ukjent navn for de aller fleste.

August 2017 – London:Regnet pøser ned over Olympiastadion. I løpet av 48 sekunder og 35 hundredeler snus livet på hodet for 21-åringen fra Ulsteinvik. Han stormer inn til VM-gull mens over 1 million nordmenn ser ham på TV og friidrettssponsorer verden over merker seg gullet og den smått ikoniske «Skrik»-reaksjonen hans. Senere på kvelden feires det på et hotell i London. En av gratulantene der: Mellomdistanselegenden Sebastian Coe.

De store navnene er i ferd med å legge merke til unggutten.

Jubel fra den lokale sponsoren

For vinnerløpet kan bli gull verdt. Både for Karsten Warholm og for dem som har trodd på ham lenge før suksessen.

– I dag tidlig gikk flagget til topps utenfor her, og i lunsjen feirer vi med kake. Det er bare å gratulere hele Norge med gullet, sier Jan Tore Leikanger.

Han er toppsjef i Hareid-bedriften Jets Vacuum som produserer og selger sanitærsystemer til skip, hytter, tog med mer. Karsten Warholms morfar var tidligere daglig leder i selskapet, og i fjor vinter ble Jets personlig sponsor for den da 19 år gamle friidrettsutøveren.

Da var det ikke så mange utenfor friidrettsfamilien som kjente veldig godt til gutten fra Ulsteinvik.

Halvannet år senere er Warholm verdensmester på 400 meter hekk.

– Vi så definitivt potensialet i Karsten allerede da, men at han skulle få stor suksess … En innertier, sier Leikanger.

Økte start- og premiepenger

Steinar Hoen er tidligere europamester i høyde og nå stevnedirektør for Bislett Games. Han kan peke på følgende konsekvenser av Warholms gulløp:

– For det første får han 60.000 dollar i premiepenger av Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF). Så regner jeg med at han får store bonuser fra utstyrsleverandør Nike, uten at jeg vet hvor mye. Ser vi fremover, så er neste Diamond League-stevne i Zürich 24. august. Vinneren der får 50.000 dollar. Når det gjelder startpenger, har ikke Karsten fått noe særlig av det. Det endrer seg nå. Nå vil han få 10.000 dollar pr. start i de store stevnene, samt store premiepenger ved seier. Så nå går alt fort oppover, sier Hoen.

Det at Warholm er fra Norge er både positivt og negativt for markedsverdien, tror Hoen.

– Han er en artig og fin kar som løper rundt der med vikinghjelmen, det er jo kjempebra merkevarebygging! Men han kommer fra et lite land med fem millioner innbyggere. Hadde han for eksempel vært engelskmann, ville salgspotensialet vært enda større, sier Bislett-sjefen.

– Verdien opp flere hundre prosent

Jets er bare en av flere relativt små, personlige sponsorer for Warholm. Han har riktig nok utstyrsavtale med storkonsernet Nike.

Tidligere landslagstrener i friidrett, Johan Kaggestad, tror at verdien på Warholm mangedobles etter VM-gullet.

– Verdien hans vil øke med mangegangeren. Så hjelper det også å være europeer i denne konkurransen – det vil spesielt arrangører i Europa være opptatt av, sier Kaggestad.

– Men dersom Warholm begynner å tenke for mye på penger, taper han fort kampen om å være verdens beste hekkeløper, advarer han.

Markedsekspert og rektor ved Høyskolen Kristiania, Trond Blindheim, lar seg begeistre av Norges nye idrettshelt.

– Verdien hans økte med mange hundre prosent etter det gulløpet, sier Blindheim.

– Han har alle muligheter

Gunnar Glavin Nybø er styreleder i Sponsor- og Eventforeningen. Han mener det nå ligger en gavepakke for Norges Friidrettsforbund igjen etter gulløpet i London.

– Slik som Warholm fremstår som person, med verdisettet og den profilen han har, vil det gjøre ham til et veldig attraktivt sponsorobjekt som jeg tror mange vil assosiere sin merkevare med. Nå har han jo prestert en gang, og ifølge det jeg kan lese i avisene så er det ikke noe engangstilfelle. Dette er en person man kan knytte seg til over sikt. Jeg tenker at han har alle muligheter, og at han også vil bli en spydspiss i et løft i Friidrettsforbundet med mange unge og fremadstormende utøvere. Nå har man en gyllen mulighet, sier han.

Flere av ekspertene vi har snakket med, legger vekt på mer enn selve gullmedaljen i London. Mange trekker frem typen Karsten Warholm.

– Han er kanskje den mest spennende idrettsprofilen vi har akkurat i dag. Jeg vil tro at det påvirker det markedsmessige også. Ikke bare gullet, men profilen også. Han er kul med glimt i øyet, og har veldig mye av det som skal til for å bli en veldig populær profil, sier Vegard Arntsen som er daglig leder i Sponsor Insight.

– Det er selvsagt enormt stort for ham. Han er på kartet nå hos store, internasjonale aktører, vil jeg tro. Spesielt sportsutstyr, sier Arntsen.

Har ikke rukket å tenke langsiktig

Pågangen etter VM-gullet har naturligvis vært enorm rundt Team Warholm. Foreløpig har de ikke tenkt stort over hva triumfen vil bety i kroner og øre.

– Vi har ikke noe hastverk med det. Dette er noe vi jobber langsiktig med. Vi får så mye henvendseler at jeg rett og slett ikke har fått gått gjennom alt. Vi skal gå gjennom det senere, sier mor og manager Kristine Gølin Haddal.

– Kjekk kar og seriøs type

Tilbake til Hellerudsletta og hyttemessen: Om du trodde Karsten Warholm har vært på sin siste hyttemesse for å promotere hyttetoaletter, tar du kanskje feil.

For Warholms sponsoravtale med Jets er inne i sitt andre av tre år. Og Jan Tore Leikanger håper at gullgutten stiller opp på flere sponsoroppdrag.

Men etter VM-gullet er han obs på at det kan komme henvendelser fra større, internasjonale selskaper som kanskje vil overta som Warholm-sponsor.

– Jeg tror at avtalen med oss vil bli videreført, for vi har tette bånd til Karsten og familien. Så vil vi selvsagt tilpasse oss. Karsten har stilt opp på flere oppdrag for oss, som på hyttemesser. Men han vil nok få et enda mer hektisk program fremover, sier Leikanger.

– Hva er det som er så bra med Karsten Warholm?

– Han er jo en fantastisk representant for hele regionen, og han vet å fremheve hvor han kommer fra. Som person er han en kjekk kar og en seriøs type. Så har han en solid dose humor som gjør at det er kjekt å være rundt ham, sier Jets-sjefen.