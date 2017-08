I går ble stjernen kastet ut av VM-stadion. Nå har konflikten tatt en bisarr vending: – Veldig rart og uproft

Her gjør cupkongen det igjen - RBK ble for sterke for Jerv

Her gjør cupkongen det igjen - RBK ble for sterke for Jerv

Saken oppdateres.

Den botswanske sprintstjernen Isaac Makwala (30), som har vært plaget med magevirus, fikk likevel sjansen til å kvalifisere seg til VM-semifinalen på 200 meter.

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) opplyste tidligere onsdag at de hadde mottatt og godtatt en søknad fra Botswanas friidrettsforbund.

Dermed fikk Makwala løpe 200-meterforsøk onsdag – helt alene. Det var bisarre scener på Olympiastadion i London da Makwala løp i ensom majestet, heiet frem av publikum.

30-åringen løp inn på tiden 20.20. Dermed er han videre til semifinalen.

Semifinalene på 200 meter går klokken 21.55 onsdag.

– Merkelig

Det internasjonale friidrettsforbundets (IAAF) beslutning får mange til å stusse. Det er nemlig svært unormalt at utøvere får løpe helt alene i et VM.

– Det virker som en merkelig ting å gjøre, sier tidligere verdensmester i 400 meter hekk Dai Greene til BBC.

– Det kan hende det har skjedd før, i situasjoner der det har vært problemer med tidtakingssystemet. Men at han ikke ble erklært frisk før forsøket, og så blir fortalt at han kan konkurrere er rart. Antyder dette at IAAF hadde skylden første gang og at de nå prøver å gi ham en ny sjanse? Det er veldig rart og uproft, sier Greene.

Lengdehopper og Eurosport-ekspert Greg Rutherford synes også beslutningen var merkelig. Før Makwalas løp påpekte han også at de våte forholdene ikke er ideelle.

– Problemet er at han vil være mye mer sliten enn de andre senere i kveld. Dette er også forhold med stor skaderisiko, sa Rutherford.

Ble bortvist

Mageproblemene hindret den botswanske sprinteren i å løpe tirsdagens 400-meterfinale. 30-åringen ble fysisk hindret av flere vakter da han ankom stadion for å løpe finalen. IAAF nektet også Makwala å delta på tirsdagens kvalifisering på 200 meter.

Tirsdag fortalte Falcon Semido i det botswanske forbundet at de vurderte å klage til IAAF.

– Hjertene våre er knust. Han har ventet på dette i månedsvis og trent for det. Han var en gullkandidat, sa Semido etter at 400-meterfinalen røk.

Makwala ble ilagt karantenetid som gikk ut klokken 15 onsdag, og etter en medisinsk sjekk erklærte IAAF sprinteren frisk nok til å konkurrere. Derfor fikk han lov til å løpe kvalifisering på 200 meter alene i bane 7.

(©AFTENPOSTEN/NTB)