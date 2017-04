Idretts-Sverige i sorg: - Han var så utrolig varm

Saken oppdateres.

Fredag kveld var han ute på restaurant med sine venner i Örnsköldsvik. Ifølge Expressen dro han rundt klokka ett på natta og sa han skulle hjem.

Politiet fikk tips om at Olsson hadde forsvunnet og startet å lete lørdag morgen sammen med redningstjenester og millitære personell. I 16-tiden søndag bekreftet politiet at Olsson var funnet i et vann i nærheten av restauranten han var på fredag.

– Ble likt av alle

Både politiet og Modo bekrefter på sine nettsider at det er Olsson som ble funnet.

– Vi lider veldig mye med Markus og hans familie, sier Kerstin Svedberg, innsatsleder i politiet.

Den tidligere NHL- og Modo-stjernen Markus Näslund tok nyheten tungt.

– Markus ble likt av alle. Glad, positiv og sympatisk. Egenskapene som du ønsker at deres barn skal ha. Ulykken skjedde så utrolig tragisk, mine tanker går til hans vakre familie, sier Näslund til Expressen .

– Han var så utrolig varm

Markus Olsson har spilt i Modo i alle sine ungdomsår, men var utlånt til Piteå HC forrige sesong.

– Hockey er en tøff sport, og på isen kan det ofte være grusomt. Likevel er hockeyfamilien liten og mer omsorgsfull enn mange tror. I få idretter blir fiender til venner så fort etter kampslutt. Når Modo sørger over Markus Olsson, så sørger også hele hockey-Sverige, skriver Magnus Nyström i en kronikk i Expressen .

Olsson blir omtalt som en god mann.

– Superlativer forklarer ikke mannen. Han var så utrolig varmt. Lett å bli kjent. Vi hadde tre måneder sammen, og det føltes som om du hadde et forhold med ham med en gang, sier Jens Fredriksson, keepertrener i Piteå, til Aftonbladet .