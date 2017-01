Idrettsstjernene frontet nytt kosttilskudd: To år senere er selskapet konkurs

Saken oppdateres.

Selskapet bak det norske kosttilskuddet Ego Superegg er konkurs. Det skriver Dagens Næringsliv .

På en pressekonferanse for to år siden stilte blant andre friidrettsutøver Henrik Ingebrigtsen og boksehelt Cecilia Brækhus opp for å promotere det nye kosttilskuddet. Tidligere snowboarder Terje Håkonsen har vært inne på eiersiden.

– Henvendt oss til toppidrettsutøvere og mosjonister

På selskapets nettsider står det at Ego Superegg er en ny generasjon sportstilskudd. Produktet skulle hjelpe til at kropp og hode skulle yte maksimalt på trening og i konkurranse.

– Vi har henvendt oss til toppidrettsutøvere og toppmosjonister. Det har vært en fallende trend i det markedet. Det var mye mer blest om mosjonistkonkurransene for noen år siden da vi designet produktet. Vi har fått fantastiske tilbakemeldinger på produktet men vi bommet på markedet, sier Jørn Stian Dahl, tidligere daglig leder og nå investor, til DN .

Vet ikke om produktet blir lagt ned

Idrettsutøverne skrøt veldig av produktet tilbake da det ble lansert.

– Med Ego merker jeg spesielt at immunforsvaret er blitt styrket, og at evnen til å tåle – og hente seg inn – etter tøff trening er blitt mye mer robust, sa Cecilia Brækhus.

Ego Sports Nutrition AS hadde i 2015 et resultat før skatt på nærmere tre millioner kroner i minus, ifølge nettstedet Proff .

– Om produktet blir lagt ned eller solgt videre er opp til bostyrer, sier styreleder Reidar Goffeng, ifølge DN.