Ingar (20) slettet norsk rekord: - Nivået i Norge er ganske dårlig

– Det er selvsagt moro, men også litt kjipt ettersom seniorrekorden kun var fire centimeter unna.

Dette sier Ingar Kiplesund til Adresseavisen på telefon etter å ha satt ny norsk U23-rekord innendørs i lengdehopp under en konkurranse i Serbia. Han hoppet 7,57 meter, og var altså kun fire centimeter bak den norske seniorrekorden på 7,61 meter.

Vil hoppe over åtte meter

Trønderen er Norges beste lengdehopper og etter en pangsesong med NM-gull i fjor, skal 20-åringen nærme seg den magiske åttemetersgrensa i løpet av året.

Han er likevel langt unna å ta den norske lengderekorden utendørs. Den lyder på 8,02 meter og ble satt av Kristen Fløgstad i 1973. Det er Norges eldste individuelle friidrettsrekord. Kiplesund, som har sitt lengste hopp på 7,76 meter utendørs, vil ta livet av Fløgstads enestående rekord. Og aller helst i år.

– Det er ikke helt usannsynlig at det går an. Mange ville sagt at det er umulig for meg i år, men man skal aldri si aldri. Det er viktig å sette seg hårete mål, sier Kiplesund offensivt.

Han poengterer at 7,57-hoppet hans i Serbia i helgen ikke er i nærheten av verdenstoppen på seniornivå.

– Dårlig nivå i Norge

– Nivået i lengdehopp i Norge har vært ganske dårlig over lang tid, så dette er først og fremst en milepæl for meg selv, og ikke så stort internasjonalt sett. I min alder i Europa ligger den kanskje topp ti i år og det er jo bra, men det er likevel ikke godt nok i mitt hode, forteller trønderen.

Ingar Kiplesund har base i Trondheim og bor fortsatt hjemme hos foreldrene sine. På siden studerer han pedagogikk på NTNU, og trives generelt med livet for tiden:

– Det er ren luksus å bo hjemme! Man trenger ikke å lage mat eller å vaske klær selv engang, humrer 20-åringen.

– Jeg skal nok ikke flytte ut før jeg blir gammel, spøker lengdehopptalentet.

Kiplesund er ambisiøs, og drømmer om å kunne leve av å drive med idrett. Skal han klare det, må han ta enda flere steg:

– Jeg må heve meg noen nivå før jeg kan leve av det. Hvis man blir god nok for Diamond League for eksempel, så betaler arrangørene alt av reisekostnadene og da har man nesten ingen utgifter, sier trønderen.

– Kan fort få medalje i U23-EM

Kiplesund nekter for at han skal hvile på laurbærene etter å ha satt sin første norske rekord:

– Det er en god indikator på hvordan man ligger an med tanke på utendørssesongen. Nå har jeg lyst til å hoppe langt i U23-EM i Polen i år og kanskje snuse på medaljene der, sier han.

Skal Kiplesund ta medalje i U23-EM må han sannsynligvis sette ny personlig rekord og vel så det. Gullvinneren fra Tallin i 2015, Fabian Heinle, hoppet hele 8,14 meter. Sølv- og bronsevinner Radek Juska fra Tsjekkia og Bachana Khorava fra Georgia hoppet henholdsvis 8,00 og 7,97 meter.

– Det viktigste er at jeg er i god nok form når mesterskapet begynner i juli. Det er mange som hopper mellom 7,70 og 7,90 meter, og om jeg får til et virkelig godt hopp, kan jeg fort raske med meg en medalje, mener trønderen.