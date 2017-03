Inge Andersen ferdig i Norges idrettsforbund

Saken oppdateres.

Det melder NIF i en pressemelding mandag kveld. Der kommer det frem at Idrettsforbundet har bedt ham om å slutte.

I forkant av avgjørelsen mandag, hadde idrettsstyret og generalsekretæren brukt tid på å evaluere hva som vil være best for Idrettsforbundet på lang sikt. Idrettspresident Tom Tvedt sier idrettsstyret mener tiden er inne for å slippe til nye krefter.

– Jeg har hatt 13 givende og minnerike år som øverste administrative leder i Norges Idrettsforbund. Når idrettsstyret ber meg om å slutte, skjer det med en viss porsjon vemod. Samtidig ønsker jeg ikke å stå i veien for idrettsstyrets ønske om fornyelse, sier Andersen.

Andersen har sin siste arbeidsdag i forbundet 31. mars. Ifølge NRK løses det ut en sluttavtale som gjør at han får etterlønn i inntil ett år.

Assisterende generalsekretær Øystein Dale rykker opp som konstituert generalsekretær.

– Idrettsstyret vil bruke nødvendig tid på å finne ny generalsekretær i Idrettsforbundet. Inntil denne personen er på plass, er den daglige ledelsen i Idrettsforbundet i trygge hender, sier Tvedt.

