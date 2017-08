Ingen av rivalene gratulerte Warholm rett etter gulløpet. Treneren tror han vet hvorfor.

Warholms gamletrener i sjokk: – Det er helt uvirkelig og vilt. Jeg er tom for ord

Et halvminutt før alle andre, innså Amalie Iuel hva som skulle skje: – Da tenkte jeg: «Det er over»

Presidenten jubler for fremtiden etter det magiske VM-gullet

Saken oppdateres.

Scenene har nesten rukket å bli ikoniske allerede: Karsten Warholm løper i mål og blir verdensmester på 400 meter hekk med tiden 48.35. 21-åringen ser forvirret ut i det han krysser mållinjen og setter seg på huk mens han lar det synke inn. Der blir han også sittende, helt alene i regnværet.

Ingen av Warholms konkurrenter kom bort og gratulerte nordmannen med gullet, noe som er svært uvanlig i friidrett. Først etter flere minutter var det et fåtall som gikk forbi Warholm, ga en kort gratulasjon og gikk videre.

Warholms trener, Leif Olav Alnes, tror han vet hvorfor. Han mener det var for å unngå ytterligere spredning av mageviruset som har plaget flere titalls VM-utøvere.

– Det ble sendt ut en melding om at man skulle unngå å gå opp til hverandre etter løpene. Jeg er ganske sikker på at det er årsaken, sier Alnes ifølgeExpressen.

Nektet inngang

Mageproblemene har ført til at en rekke utøvere sliter med oppkast og diaré. Sykdommen har også ført til et par rare situasjoner så langt i mesterskapet.

For eksempel løp Isaac Makwala fra Botswana sitt forsøksheat på 200 meter helt alene, etter at han ble nektet deltagelse dagen før. Botswanas friidrettsforbund søkte om at Makwala kunne få løpe uten andre utøvere i heatet og Makwala avanserte både til semifinale og senere også finale.

Samme mann ble nemlig snytt for muligheten til å kjempe om gullet på 400 meter, da hanble nektet inngang på VM-stadion og rivalen Wayde van Niekerk vant overlegent.

Tok forholdsregler

Da Aftenposten traff Karsten Warholm på Grange Tower Hotell formiddagen før gulløpet, var han blid og avslappet.

Men 21-åringen hadde i likhet med resten av den norske friidrettstoppen totalforbund mot å håndhilse, for å unngå å bli smittet.

– Vi har ikke full kontroll, ettersom dette er et virus som kontrollerer seg selv. Men vi har muligheter til å gjøre enkelte ting og iverksette en del tiltak for å hindre at dette sprer seg, sa Talsnes før løpet og utdypet:

– Håndhygiene er det absolutt viktigste. Vi gjør også tiltak med bespisning.

Mageviruset har spredt seg til alle utøverhotellene i London.