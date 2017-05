Irritert Olaf Tufte: - Vi kan hyle og skrike så mye vi vil, men det skjer ikke noe

IS hevder å stå bak bussangrep i Egypt

RACICE, TSJEKKIA: Han er veteranen som i en alder av 41 år presterer på høyt nivå, denne gangen i en dobbeltfirer. Ikke på 25 år har Norge vært i en mesterskapsfinale i den båtklassen.

Søndag skal han, Martin Helseth, Oscar Stabe Helvig og Nils Jakob Hoff ut i den tøffeste konkurransen hittil, i det som kan bli en mulig båt i neste OL.

Samtidig er Kristoffer Brun klar for finalen i singelsculler lettvekt, mens Thea Helseth og Marianne Madsen sensasjonelt tok seg til finalen i dobbeltsculler.

For når norsk rosport har snakket om sin gullalder, og den er omfattende, har det alltid handlet om menn.

Olaf Tufte er blant disse storhetene, blant annet med to OL-gull.

Han elsker sporten sin, men blir fortvilet når han opplever at norsk toppidrett ikke får de pengene han mener er helt nødvendig for å konkurrere med andre nasjoner, og skaffe Norge gull og heder.

Derfor sier han: – Ikke bruk oss som maskoter.

Norsk toppidrett Olympiatoppen har det overordnede ansvaret for resultatutviklingen. Det skjer i samspill med landslagene og særforbundene. Tilskudd fra spillemidlene var på 135 millioner kroner i 2016. En sammenligning viser at Storbritannia i perioden 2012–2016 støttet kajakk med 200 millioner kroner, seiling med 256 millioner, mens roing fikk 341 millioner i tilskudd. Til sammenligning støttet Olympiatoppen i 2016 kajakk med 1,85 millioner kroner, seiling med 2,67 millioner og roing med 3,82 millioner kroner. En rekke utøvere i Norge lever kun på Olympiatoppens stipend, og støtte fra familien. Roeren Kristoffer Brun, som tok bronse sammen med Are Strandli i OL i Rio, og vant VM-gull i 2013, må jobbe som snekker ved siden av toppidrettssatsingen.

Mye stas og lite penger

Roeren fra Horten irriterer seg på at mange gjerne vil sole seg i glansen av norske toppidrettsutøvere, uten å legge forholdene til rette for dem.

Spesielt i mesterskap er det mange mennesker som liker å bli avbildet med gullutøvere. Det kan være politikere og andre samfunnstopper, som smiler ekstra bredt når det blir norsk seier.

Tufte ønsker ikke å være slem. Han vil bare sette fingeren på det han mener er et stort problem i norsk idrett: Finansiering.

Tufte mener at mot alle odds får Norge frem gode utøvere, men mange får også et tøft valg.

– I mange andre nasjoner er det slik at er du på laget, så har du lønn. I Norge, der det ikke er lønn og et tøft sponsormarked er det mange som må gi seg. Vi kunne hatt så mange flere på det øverste nivået.

– Du har nevnt dette i mange år. Har det ikke skjedd noe?

– Vi er ikke kommet to millimeter lenger. Vi kan hyle og skrike så mye vi vil, men det skjer ikke noe. Ja, Olympiatoppen har fått mer penger, men alt koster jo også mye mer.

Mister mange mulige gullutøvere

Bergenseren Nils Jakob Hoff, som sitter i den samme båten, synes også at norske myndigheter legger altfor dårlig til rette for at toppidrettsutøvere skal kunne satse på idretten. Det gjelder i alle fall dem som kommer fra sommeridrettene.

Hoff sier at Norges Roforbund på mange måter er et forbund som er tuftet på dugnad og noen gode samarbeidspartnere.

– Mitt fokus handler også om overgangen mellom junior og senior. Folk angriper Olympiatoppen høyt og lavt, men vi får kanskje bare 1/10 av midlene vi burde hatt. Vi mister så mange gullmedaljer på veien. Man skal være rimelig bestemt hvis man vil bli en toppidrettsutøver i dag.

Måtte snekre hus

Bergenseren Kristoffer Brun, som satser på å komme på pallen søndag, er helt enig i Tuftes syn på at norsk idrett trenger flere penger.

Selv må han ta snekkerjobber ved siden av idretten, for å ha nok til livets opphold.

– Jeg vil gjerne brukes som maskot, men foruten at noen er stolt av oss, og hva vi oppnår, kunne det bli gitt midler fra statlig hold og/eller sponsorer. Jeg er ikke sikker på hvordan fasiten skulle være, men det som er sikkert er at rosporten i Storbritannia har mer penger til rådighet enn det Olympiatoppen har til alle sine forbund.

– Men penger betyr ikke alt?

– Nei, det kan man si, men det gjør søren meg en stor forskjell. Så vil man ha gull, må man investere.

Toppidrett som internasjonalt kappløp

Toppidrettssjef Tore Øvrebø, som har bakgrunn fra rosporten, forklarte i en kronikk i vår at toppidretten stadig får økt betydning som politisk virkemiddel for å fremme nasjoners image og interesser . Det har skjedd en markant økning i investeringene i nasjonenes toppidrettssystemer.

Derfor spurte han: Er det mulig for Olympiatoppen og særforbundene med dagens ressursnivå å henge med i det internasjonale kappløpet for flere sommermedaljer?

Han presiserte at på vintersiden er det mer levelig. Det er sommeridrettene som sliter.

Et utvalg som har sett på systemet i Norge vektlegger at den internasjonale toppidrettsutviklingen gjerne skjer gjennom «sterkere, ofte statsdrevne, toppidrettssystemer» og at profesjonalisering av utøverne enten er «kommersielt finansiert», eller ved «offentlig ansettelse».

Øvrebø fortalte at mange nasjoner har systemer der utøverne er ansatt i forsvaret, politiet, tollvesenet eller andre offentlige etater, og hvor de også får statspensjon.

Disse ordningene er vanlige også i Vest-Europa.

Øvrebø presiserer at Olympiatoppen liker at det blir stilt krav til dem, og at man trigges av høye mål og krevende utfordringer.

– Problemet er at det internasjonale, økonomiske kappløpet er i ferd med å løpe fra oss, kommenterer han.

Har ikke penger til det

Tidligere kulturminister Thorhild Widvey, som nå er i næringslivet, forstår utøvernes frustrasjon.

– Vi diskuterte aldri statslønn i regjeringen, og jeg kan ikke tenke meg at det er noe tema nå heller. Jeg tror ikke noen regjering har penger til det.

Widvey trekker frem at i Norge får idretten en stor andel av tippemidlene (64 prosent), og mer enn det kunstnere og humanitære organisasjoner får. Hun mener at idretten må fortsette for å få sponsorer på laget, via næringslivet.

– Hva tenker du om Tuftes utsagn om at toppidrettsutøvere ikke skal brukes som maskoter?

– Grunnen til at vi heier på dem, er for å honorere deres innsats. Dessuten er vi genuint opptatt av det frivillige arbeidet som legges ned. Nordmenn blir glade og stolte når norske utøvere kommer på pallen, uavhengig om man er statsminister eller ei. Det skulle bare mangle. Meg bekjent gjør hele verden det. Det er ikke noe særnorsk fenomen.

