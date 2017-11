Ishockeylandslaget med solid seier mot Sør-Korea

Over parkeringsplassen bak i biletet skal barn kasta spyd. Det får friidretten til å frykta for tryggleiken.

Norges ishockeylandslag tok tidlig ledelsen over Sør-Korea i Österreich Cup i Innsbruck, i en kamp som endte med 5-1-seier for de norske gutta.

– Sør-Korea var ikke en god nok match for oss i dag. Det var grei skuring. Det medførte at vi ble for nonchalante i perioder. Vi var litt for overlegne, sier landslagssjef Petter Thoresen til VG.

Kristian Forsberg ordnet norsk ledelse allerede 2.31 minutter inn i lørdagens kamp, etter assist fra Mathias Trettenes i overtallsspill.

Scoringer av Aleksander Reichenberg og Martin Røymark i andre periode sikret Norge en 3-0-ledelse før tredje periode. Det til tross for at Sør-Korea vant skuddstatistikken med 11–10 i midtperioden.

I tredje periode la Anders Bastiansen på til 4-0 etter bare 46 sekunder, før Eirik Salsten satte spikeren i kista med 5-0-scoringen like før det 50. minutt.

Sør-Korea reduserte knappe minuttet senere, og det endte dermed 5-1 til Norge, som står med to seire og ett tap i turneringen. Thoresen sier keeper Lars Haugen muligens kunne ha forhindret scoringen.

– Han kunne tatt den. Men han sto arbeidsledig i lange perioder, og det er ikke alltid så lett for en keeper, påpeker landslagstreneren.

Det norske herrelandslaget startet turneringen med 3-2-seier over vertslandet Østerrike på torsdag, før det fredag ble 0-2-tap for Danmark.

Etter turneringen i Innsbruck har landslaget bare én samling til før OL-turneringen i februar.

