Jakob Ingebrigtsen (16) ble historisk: - Utrolig å smadre en slik rekord på denne måten

Saken oppdateres.

Den gamle verdensrekorden for 16-åringer var fra 1972 og lød på 4.06,7. Den knuste Jakob Ingebrigtsen under Diamond League i Eugene i kveld. Han løp inn til fantastiske 3.58.07.

- Utrolig å smadre en slik rekord på denne måten. Jeg kunne rett og slett ikke fått en bedre start på sesongen enn dette, stråler Jakob Ingebrigtsen etter løpet.

Han lå fornuftig bak i feltet underveis og løp omtrent jevnt som en klokke i alle de fire rundene løp gikk over. Og det var god grunn for han å kunne strekke hendene i været når tiden ble offentliggjort kort tid etter målpassering.

– Hadde is i magen

– Jeg lot meg ikke lure til å bli med på alt for tøff åpningsfart, følte rett og slett at jeg hadde rimelig med is i magen på dette løpet, sier han.

16-åringen løp jenvt som en klokke i alle fire rundene og kunne greit løpe inn til en tid som satte skikkelig liv i publikum i Eugene.

– Folk var jo helt ville her borte. Det er tydelig at det er stort når en unggutt løper så fort på en engelsk mile, understreker han.

Har stor tro på en stor sesong

Underveis passerte han 1500 meter på en tid som var et par sekunder bedre enn det han har som personlig rekord på distansen.

– Fikk en start på sesongen som skulle indikere gode tider framover. Treningen har vært fantastisk i hele vinter og vår og nå fikk jeg et solid svar på at det fungerer optimalt, sier en strålende fornøyd Jakob Ingebrigtsen til Aftenbladet.

Også broder Henrik viste imponerende taker med sin tredjeplass og 3.53,79, og viste med all tydelighet at han er tilbake i verdenstoppen etter en sesong full av skader i fjor.

I Bowerman Mile, selve prestisjeløpet på mile, ble Filip Ingebrigtsen nummer åtte med tiden 3.53,23, noe som i alle fall gjorde at han ble den beste av brødrene denne kvelden.