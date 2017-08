Jakob Ingebrigtsen (16) brøt ny barrière: – Det er stort for meg

Trondheim har et tilbud som er unikt i verden

Saken oppdateres.

Med god margin satte Jakob Ingebrigtsen personlig rekord da han ble nummer to på 800-meteren for unge løpere under Diamond League-finalen i Zürich.

16-åringen klokket inn til tiden 1.49,40. Dermed slo han sin egen pers med 1,67 sekunder.

Lillebror Ingebrigtsen ble kun slått av tsjekkiske Vojtech Mlynar, som hadde 1.49,32.

– Jeg må si at jeg er ekstremt fornøyd. Det var min første 800 meter i år, og jeg følte jeg gjorde en veldig bra jobb i dag, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Han syntes det var stas å komme under 1.50 for første gang. Han nærmer seg allerede sine eldre brødres personlige rekorder på distansen.

– Det er stort for meg å komme under det.