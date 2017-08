Ny kreftmedisin gir håp for kreftsyke Eva (47)

- Fryktelig frustrerende at ingen bilister stoppet for å hjelpe til

Hjemme hos en ordfører: På skapet har bjørnen Paddington satt seg over en liten lekesau

Se alt fra NM i friidrett direkte her

Jakob Ingebrigtsen løper tre ganger på én dag. Se hardkjøret her

Midtsjø klar for AZ Alkmaar

Treneren ble overrasket over to ting hos talentene fra Bergen

Endelig kunne Bjørn-Thomas juble for seier

Midtsjø klar for AZ Alkmaar

Saken oppdateres.

SANDNES (Aftenbladet):

Jakob Ingebrigtsen nøyer seg ikke med suverent gull på 5000 meter, tvert imot. Lørdag sikter han seg inn på et monsterprogram:

Klokken 13.33 løper han forsøk 1500 meter, klokken 15.45 løper han finale 800 meter. 16-åringen avslutter dagen med finale 3000 meter hinder klokken 16.25.

Du skal ikke gå glipp av én eneste øvelse under helgens NM i Sandnes.

– Det er mange armer og bein i sving her nå, men vi har kontroll. NM er et stort arrangement som vi har forberedt oss på i halvannet år, vi regner med å ha 600–700 frivillige i aksjon under helgen. I forkant er det lagt ned 15.000 dugnadstimer, forklarer Sandnes ILs Kenny Rettore til Aftenbladet.

Warholm løper søndag

Søndag klokken 13.40 får Sandnes-publikumet se VM-helten Karsten Warholm i aksjon. Da løper gullvinneren finalen på 400 meter hekk.

Aftenbladet kommer til å vise samtlige øvelser og hele mesterskapet direkte med speaker. Slik er sendeskjemaet:

Lørdag: 12.15–18.00

12.15–18.00 Søndag: 10.30–15.30

– Vi håper å slå publikumsrekorden fra 2010. Da hadde var 10.000 innom stadionet vårt, sier Rettore.

Her er oversikten over alle finalene og utvalgte forsøk:

Lørdag

14.00: Slegge, menn.

14.30: Stav, menn.

15.45: 800 m, menn (Mulig 2 x Ingebrigtsen).

15.45: Tresteg, menn.

16.00: 3000 m hinder, kvinner.

16.25: 3000 m hinder, menn (Jakob Ingebrigtsen).

16.30: Spyd, kvinner.

16.45: Lengde, kvinner.

16.50: 1500 m, kvinner.

17.05: 400 m kvinner.

17.15: 400 m menn.

Søndag:

11.15: 10.000 m, menn.

12.00: 110 m hekk, menn.

12.05: Spyd, menn.

12.10: 100 m hekk, kvinner.

12.30: 200 m, menn.

12.40: 200 m, kvinner.

12.50: Tresteg, kvinner.

12.50: 10.000 m, kvinner.

13.15: Høyde, menn.

13.30: Diskos, kvinner.

13.40: 400 m hekk, menn. (Karsten Warholm)

13.50: Kule, menn.

13.55: 800 m, kvinner.

14.05: 1500 m, menn.

14.30: 1000 m stafett, kvinner.

14.45: 1000 m stafett, menn.

15.15: Utdeling av kongepokal.