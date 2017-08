Jakob Ingebrigtsen utmattet etter VM-debuten – ble sendt rett til helsesjekk

Manchester United-stjernen ønsker å forandre fotballen: Vil at alle spillere skal gi bort deler av lønnen

LONDON/OSLO: Stortalentet satset, men klarte ikke å holde følge helt inn på forsøksheatet på Olympiastadion i London søndag. På oppløpet falt 16-åringen, og han løp i mål på tiden 8.34,88. Dermed er VM over for nordmannen.

– Det var et ærlig og voksent forsøk på å ta seg videre. Han fikk smak på seniornivået, Jakob. Det her trenger du ikke være flau over. Det var en flott gjennomføring, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Ingebrigtsens tid søndag er cirka åtte sekunder svakere enn ungguttens personlige rekord. Hverken åttendeplassen i heatet eller tiden var godt nok for nordmannen til å sikre en plass i semifinalen, og dermed er VM over.

Utslitt

Etter løpet var stortalentet helt utkjørt. Han kastet opp i målområdet, og ble sendt til en helsesjekk. En drøy halvtime etter målgang var stortalentet fortsatt så sliten at han ikke var i stand til å gjøre intervjuer etter VM-debuten.

– Han går til det svartner. Det er litt Jakob. Han går til det ikke er mer igjen og litt til, sier pappa Gjert Ingebrigtsen til Aftenposten.

16-åringen selv avdramatiserte situasjonen da han pratet med NRK en snau time etter løpet.

– Jeg fikk en del melkesyre på sisterunden, og trengte noen minutter til å komme meg, sa han.

Han sier at han var så sliten på siste runde at han merket før han kom til siste hinder at han kom til å falle.

Likevel er stortalentet strålende fornøyd med VM-deltakelsen.

– Jeg hadde ikke så veldig store forventninger, selv om det naturligvis hadde vært gøy med finaleplass, sier han til kanalen.

Yngst noensinne

16-åringen er den yngste til å løpe 3000 meter hinder i et VM noensinne, cirka tre uker etter at han gjorde sitt første løp i øvelsen.

Før søndagens VM-løp fortalte talentet at han ikke har trent en eneste gang på hinder utover konkurranse.

– Jeg har totalt løpt distansen tre ganger. Men jeg har aldri trent på det. Jeg er ikke hinderløper og det er ikke noen vits å trene på noe jeg ikke vil satse på, sa han til Aftenposten.