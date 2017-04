Løpetalentet Karoline er datter av to OL-deltagere: Orket ikke kommentarene fra de andre foreldrene

Saken oppdateres.

Karoline Moen Guidon stiller på 10 km i Sentrumsløpet lørdag. Hun har lært mye som datter av kjente foreldre.

Mamma og pappa har tilsammen deltatt i ni OL som langrennsløpere:

Anita Moen Bonden (49) var fast på Norges stafettlag og fikk syv OL- og VM-medaljer, pluss to individuelle medaljer fra OL. Hun var med i siste utgave av «Mesternes mester», har tidligere deltatt i «Skal vi danse» og «Dropped – heltenes kamp».

Giachem Guidon (55) har deltatt i fire vinter-OL og hadde sin beste prestasjon i OL med fjerdeplass for Sveits på stafetten i OL i 1988. Han bor i sitt hjemland Sveits, og har vært landslagstrener der. Mange husker ham også i Norge.

Arven etter disse foreldrene har ikke alltid vært like enkel for Karoline Moen Guidon.

Sentrumsløpet Går lørdag i Oslo sentrum. Ble avviklet første gang i 1981. På det meste hadde løpet 18.000 deltagere i 1988 BUL overtok som arrangør i 1998. Flest påmeldte på 10 km, der 9500 stiller opp. Har også barneløp, 5 km og eliteløp på 800 meter. Hovedløpet starter kl. 16 (10 km)

Lærte en lekse

– Ta det aldri som en selvfølge at barna skal følge i foreldrenes spor. Jeg fikk alltid høre «Du skal vel bli langrennsløper du som har de foreldrene». Det skal jeg være obs på hvis jeg selv får barn en gang, sier Karoline Moen Guidon.

Hun er født og oppvokst i Trysil, og sier at foreldrene alltid var støttende og aldri la noe press på henne om å velge langrenn. Likevel ble det slik.

Datteren deltok i renn, og var også veldig glad i friidrett.

Det var bare ett minus.

– Alltid ute på renn fikk jeg kommentarer om at jeg var «datteren til», og ikke bare Karoline.

– Hvis jeg slo noen, fikk jeg høre foreldre si: «Det gjør ikke noe. Hun er tross alt datteren til ...».

– I dag er jeg blitt mer voksen, men i ungdomstiden skal man finne sin identitet. Jeg følte at jeg knapt behøvde å trene, jeg som hadde så godt utgangspunkt, men jeg trente jo like mye som alle andre.

Nervene tok henne

Karoline var med i både norgescup og NM, men presset ble for stort.

– Det var noe av grunnen til at jeg sluttet med den idretten. Det var jo aldri jeg som hadde prestert, selv om jeg gjorde det bra.

Etter hvert ble ungjenta så preget av nerver at hun måtte si takk for seg som langrennsløper.

Valget ble enkelt. Karoline Moen Guidon dro til Kristiansand for å studere idrettsvitenskap på Universitetet i Agder. Så skjedde det noe.

Debutant med kjempetid

– En venninne og jeg fant ut at vi skulle prøve oss på maraton og meldte oss på til Berlin sist høst. Det var bare for moro skyld. Målet var ikke annet enn å fullføre på en relativt god tid, sier Moen Guidon.

Hun valgte å kontakte den tidligere løperdronningen Ingrid Kristiansen, for å få noen gode råd. Det fikk hun.

De drøye 42 km i Berlin gikk over all forventning. Tiden 2 timer og 48 minutter er sterkt av en debutant. Hun ble nummer 16 av samtlige kvinner i det løpet.

– Det var kjempegøy, virkelig morsomt å oppleve en så god tid uten særlig spesifikk trening. Dermed kontaktet jeg Ingrid igjen. Hun sa at hvis jeg virkelig var motivert, kunne jeg klare å få tiden enda lenger ned. Da ble valget ganske enkelt.

Snart mer maraton i Stockholm

Nå er Karoline Moen Guidon med i teamet til Ingrid Kristiansen. Den ivrige løperen skal ha base i Trysil, men trene en del i Oslo. Planene fremover er klare.

– Mange fra teamet starter i Sentrumsløpet. Jeg har dessuten maraton i Stockholm 3. juni som mitt neste mål, og deretter Berlin på ny til høsten. Dit kommer hele familien både fra Norge og Sveits for å følge meg, legger hun til.

Karoline Moen Guidon har 29 økonomiske støttespillere på laget, fordi hun har valgt å legge ut prosjektet sitt på nettstedet «I believe in you». Målet er å samle inn 50.000 kroner.

– Slik må det bli på det steget jeg er i karrièren, men jeg kan i alle fall love at jeg satser for fullt, sier utøveren som holder på å fullføre masteroppgaven sin.

Nå går tankene mot EM

Ungjentas langsiktige mål er EM 2018 i Berlin, og det er både kortere løp og flere halvmaraton på den veien. Og Ingrid Kristiansen vil gjerne følge henne opp.

– Jeg ser at hun har genene og et kjempepotensial, sier treneren.

Da de tok fikk kontakt for et drøyt år siden, mente ungjenta at tiden 3.25 var realistisk. Det avviste Kristiansen.

– Jeg fortalte henne at hun kunne løpe mye fortere enn hun trodde. Jeg ville at hun skulle sette målet på 2.50, og så ble det to minutter bedre. Hun kan løpe ganske mye bedre og har mulighet til 2.30. Ikke neste år, men om tre-fire år. Jeg kan ikke skjønne noe annet.

Karoline Moen Guidon blomstrer. Hun nyter det hun holder på med. Og selv om både mor og far også er gode i løping, er de ikke i nærheten av hennes nivå.

– Jeg tror mange barn av kjente foreldre kan ha det tøft. Noen er sterke i hodet, og takler press. Andre orker det ikke, og slutter. Men nå er jeg glad for å ha funnet min egen vei.

– Ikke alltid selvinnsikt

– Folk har ikke alltid selvinnsikt, sier professor Nicolas Lemyre ved Norges idrettshøgskole.

Han sikter til kommentarer foreldre kan komme til å slenge ut av seg, i tenåringens påhør.

– Det er veldig uheldig reaksjon, og foreldre som sier sånn, må bare tenke seg om.

Lemyre vet at det skjer også i andre sammenhenger:

– Det er ikke bare i idretten at barn av kjente foreldre opplever press. Det gjør også unger som velger å ta samme yrker som sin mor eller far. Ofte kan noe negativt ungene opplever på den måten i idretten, balanseres med at disse foreldrene forstår idretten og tilrettelegger på en god måte. Ungene får innsikt i hva trening og satsing betyr.

Lemyre mener at dette kan være en fordel.

– Foreldrene må vite at tenåringer ikke er ferdig utviklet. Derfor må de heller ikke få en merkelapp for tidlig, en merkelapp det yngre ikke har fått vært med og påvirke.

Professoren tror det er lurt å ta opp slike temaer med barna.

– Når det gjelder Karoline, har hun fått et fantastisk treningsgrunnlag. Det er derfor vanskelig å si at hennes erfaring kun er negativ. Og det er flott at hun kan bruke det på en ny arena, som maraton er.

