Gull-Warholm var forvirret da han krysset målstreken: – Følte jeg hadde sett et spøkelse

LONDON/OSLO:– Jeg har ikke forstått det ennå. Da jeg kom over mål, føltes det som om jeg hadde sett et spøkelse.

Det sa Karsten Warholm til NRK etter å ha løpt inn til VM-gull onsdag. Warholm virket ikke helt sikker på om han hadde vunnet da han krysset målstreken. Men i løpet av de neste sekundene gikk bragden opp for ham.

Warholm fikk en sterk åpning, og lå godt an halvveis. Han holdt unna på slutten og vant hårfint foran Yasmani Copello fra Tyrkia.

– På den siste hekken var det så mye syre at jeg lurte på om jeg skulle komme over. Jeg bare dro på litt ekstra. Jeg tror jeg akkurat kom over. Det føltes som jeg sto stille på slutten der, men det var så mye vilje, sier Warholm

– Var du litt ekstra preget i dag?

– Preget og preget. Preget er ofte et uttrykk man bruker når det går motsatt vei. Jeg føler jeg var mer fokusert, jeg følte det var noe som sto på spill. Jeg klarte egentlig å samle tankene til positv energi, forteller Warholm til Aftenposten.

Ett tidel unna pers

Warholm vant på tiden 48.35. Det er nøyaktig ett tidel dårligere enn 21-åringens personlige rekord - og det klarte han i dårlige forhold.

– Det er klart tiden ikke blir så god som jeg føler innsatsen er. Det forteller bare om tunge forhold, sier Warholm.

Yasmani Copello løp på 48,49, mens gullfavoritt Kerron Clement var like bak med 48.52.

– Han er et stort talent, sier Clement etter løpet.

– Jeg vil si været ikke var så perfekt - men alle løp i de forholdene. Jeg er veldig glad for bronsemedaljen.

Se hele resultatlisten nederst i saken.

– Et av de største øyeblikkene

Norges siste gull fra friidretts-VM var i 2009, da Andreas Thorkildsen vant i spydkast. Thorkildsen var selv tydelig rørt i etterkant. Han er i dag en del av teamet til Warholm.

– Det er verdens største idrett. Det kommer ikke til å skje en større prestasjonen i noen individuell idrett dette året, sier Thorkildsen til Aftenposten.

Friidrettspresident Ketil Tømmernes bruker også store ord.

– Dette er et av de største øyeblikkene i norsk friidrettshistorie, sier Tømmernes.

– 2017 er hans andre sesong på seniornivå og han tar VM-gull. Han er en fantastisk utøver som har en av verdens beste trenere i Leif Olav Alnes, fortsetter Tømmernes.

Treneren: – Det var en fordel for oss

Det var svært vanskelige forhold i London, der regn hadde preget hele ettermiddagen.

– Jeg tenkte det var som en god norsk sommer. Dette har vi opplevd mye av. Jeg tenkte det var fordel for oss. Det er sånn vi prøver å tenke, at ting som skjer er en fordel for oss, sier Warholms trener Leif Olav Alnes.

Sportssjef i friidrettssforbundet, Håvard Tjørhom, så på løpet sammen med Alnes.

– Hvordan var det å se på?

– Helt fantastisk, jeg fikk gleden av å stå sammen med Leif Olav. Dette er viktig, utrolig viktig og en bekreftelse på at det jobbes bra, sier Tjørhom til Aftenbladet.

– Grunnlaget for dette er blitt lagt over mange år. Det er mye spennende på gang, sier Tjørhom.

– En av verdens beste trenere

Warholm fortsatt helt fersk i verdenstoppen. Det var ikke før i fjor at han begynte å satse utelukkende på 400 meter hekk. Tidligere hadde han ambisjoner om å hevde seg i tikamp.

– Han har en av verdens beste trenere i Leif Olav Alnes. Det må til for å lykkes med denne massive fysiske og mentale prestasjonen, sier Ketil Tømmernes.

Nå er Warholm allemannseie. Nå skal han feire gullet i Londons gater. Andreas Thorkildsen tror Warholm kommer til å takle trykket som nå kommer etter VM-gullet.

– Det kommer til å ta seg opp litt. Men han er en fornuftig kar og det kommer til å gå greit.

RESULTATET: Menn, 400 m hekk:

Gull: Karsten Warholm, Norge 48,35,

sølv: Yasmani Copello, Tyrkia 48,49,

bronse: Kerron Clement, USA 48,52,

4) Kemar Mowatt, Jamaica 48,99, 5) TJ Holmes, USA 49,00, 6) Juander Santos, Dominikanske republikk 49,04, 7) Abderrahman Samba, Qatar 49,74, 8) Kariem Hussein, Sveits 50,07.