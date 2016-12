Kavalkade: Året som var helt bak mål

Saken oppdateres.

Ikke alle fikk til å si det de hadde tenkt å melde. Noen sa noe de ikke burde ha sagt. Andre sa det de hadde tenkt å si, men ikke akkurat slik det var planlagt. Til sammen ble det litt bak mål – til glede for Bak Mål. Her er noen godbiter fra 2016:

NRK TV har beholdt posisjonen som hovedleverandør til Hole in one. Men når man snakker i en mikrofon nytter det ikke med viskelær. På nettet kan man rette opp feil. Men det er ingen populær øvelse. Heldigvis for oss som samler på morsomheter:

Tar ladegrep

«I dag skal Emil Hegle Svendsen reise kjerringa, bokstavelig talt»

Har hun vært inne til liggende, NRK TV?

Beskjedne forventninger

"Hopper for en pall på plassen igjen, Freud"

Originalt på NRK TV om mulig avhopper

Ribbefett i kalkulatoren

«Nøkkelen er at de 12 lagene som skal spille om kvalifisering til OL blir delt inn i fire grupper à fire lag.»

Seksåringen startet året som regnskapssjef i TV 2.no

Høres naturlig ut

«Tre av seks har kommet ned løypa, og en av dem leder.»

Mysteriet ble enkelt løst av NRK TV

Solid tilbakeblikk

«Her suser alpinlegenden Jean Clause Kully ned mot slalåmseier i Kitzbuhl i januar 1966»

Trøsten er at Jean-Claude Killy ikke leser norske aviser, Dagbladet

Typisk TV-dekning

«Ole Einar åpner ofte rolig noen ganger»

NRK TV melder sjeldent ofte innimellom noe rart

Litt mye hjemmebrent?

«Norge fikk fem straffer og brente halvparten av dem»

Snørra og Polvotten barnehage var stengt på grunn av kulda, og seksåringen hjalp derfor til i Aftenposten

Hei sveis!

«Han snakket om en slak alpinbakke, men sveisere har jo et litt annet forhold til alpinbakker enn andre»

Ser sveisere annerledes på det enn rørleggere, Dagbladet.no?

Årets hoppanalyse

«Han lander over beina sine!»

I motsetning til dem som lander under beina sine, NRK TV?

For de tungnemme

«Hun tok sin 37. utforseier, og passerte dermed 36, som hun hadde fra før av»

Eurosport tar ingen sjanser på å overvurdere seere

Nysnø i tastaturet

«Var det en suveren vinner, var det litt mer kamp om de siste plassene.»

Det skal ikke være lett å bli sist, 100% Sport?

Rot i bokstavkjeksen

«4 skiskyttere skal imponere så pass at de kan bli vurdert som sjette mann på TV-laget.»

NTB ivrer for å opprette et eget TV-lag til VM

Alternativ sårsalve

«Ja, da er det feste på smurningen»

Og fest hos NRK TV?

Kilometertillegg

«Den er lang, denne 15-kilometeren»

Kan den ha vært 3-mil, NRK TV?

Mil etter mil

«Tremila siktet seg inn på to løp denne sesongen. Tremila på Lillehammer før jul og femmila i Holmenkollen.»

Meget målrettet denne Tremila, NRK TV!

Som oftest sjelden

«Her kommer Gløersen – han er mer inspirert enn vi sjelden ser ham.»

NRK TV har ingen planer om å ta av serien Ord som ikke passer sammen

Årets fiskehistorie

«Dersom Salman skulle vinne, vil det ikke falle i god fisk hos NFF-president Yngve Hallén»

Hvis han hadde hett Salmon, kunne det ha falt i god laks hos Hallén, TV2.no

Geografisk overraskelse

«De kommer til et kritisk parti. Det er her bakken fortsetter til helt på toppen.»

NRK TV om bakken som ikke gir seg halvveis nedi bakken

Lyrikk på hæl’n

«Pedro spiser solnedganger som drops på midten»

Der man skulle tro at analysene stoppet, tar TV 2 det et steg videre

Journalistisk strafferunde

«Bjørndalen fikk aldri gå det som kan ha vært karrièrens siste renn»

Dagbladet.no prøver ut selvskudd

Kvinner, menn – og ...

«Fotballen er en arena hvor vi kan møtes på tvers av alle kjønn»

Landslagssjef Per-Mathias Høgmo inkluderer også det kjønnsløse landslaget?

Dypsindig om feil trening

«Vi gjorde en taktisk feil som vi ikke har trent på»

John Arne Riise legger i VG grunnlaget for senere karrière som ekspertkommentator

Hodeløst

«Liggende stanger han til ballen med sitt høyreben»

NRK radio gikk av med seieren på årets siste julebord

Klokkeklart

«Vår erfaring er at kvinnene har mer fokus på det sosiale, der konkurransebiten fenger herreurene»

Golfpresident Marit Wiig er nok henrykt over Budstikkas meningsfylte gjengivelse

Noe for sedelighetsavdelingen

«De stikker i hulromma til sidebackene»

Kan vel ikke være annet enn rævafotball da, NRK?

Bak mål

«Christian Benteke med 182,6 mål pr. scoring i år»

Aftenposten overgikk Panama-avsløringene

Uforsiktig bjørn

«Det var en binne som angrep, og hun pådro seg alvorlige bitt- og sårskader»

Selv bjørner bør se opp for kvinnelige maratonløpere som jakter rekordtider, mener VG

Skudd for baugen

«Hoff overtar ledelsen ved 1000 meter og ser seg aldri tilbake»

Ser ikke roerne bakover hele tiden, TV 2?

Ikke akkurat Niels Henrik Abel

"Utvisningene haglet, og Sandefjord Håndball var i to perioder i slutten av kampen kun sju mann på banen»

Kan noen gjøre Sandefjords Blad oppmerksomme på at 11-mannshåndballen ikke står like sterkt som i 1936?

Tåke i mikrofonen

«Ragnhild Mowinckel hadde brukbart bra underlag, og det benyttet hun anledningen til»

Tungetalekurset i NRK TV har hatt sin virkning

Glitrende om allsidighet

«Heidi Weng er jo egentlig god både oppover»

NRK TV mente selvfølgelig både nedover

Fleksibel tilværelse

«Brattvåg spiller vanligvis i 2. divisjon»

Men tar også noen 1. divisjonskamper hvis andre er forhindret, Nettavisen?

Vanskelig om enkelt

«I ekstraomgangene virket Wolfsburg, der en skadet Caroline Graham Hansen (21) og Synne Jensen (20), som ikke var tatt ut i finaletroppen, til daglig spiller, friskere, men hverken av de to slitne lagene maktet å score flere»

Hverken av journalistene i VG.no greide å gjøre dette uleselig, men skal ha for forsøket

Ingen højdare

« … som dundrer i vei en markkryper, langs bakken»

Markkryperne er ofte forbausende lave, NRK radio

Galt om feil

«Ønsket er at avtalen sikrer at løpere går til andre leger, som kan gi feil råd»

Aftenposten tar til orde for at alt bør være som det har vært i skiforbundet

Intet er umulig

«Han parallellforskyver legemet sitt»

VG.no mener å ha observert at både Rune Almenning Jarstein og skyggen hans beveger seg helt likt

Sett fra Trøndelag?

«Det er Rosenborgs 11. kongepokal. Ingen har fler enn dem.»

Nei, ikke når vi ser bort fra at Odd har 12, NRK radio

Feier all tvil til side

«Han har ikke tatt inn noe, hvis han har tatt inn noe i det hele tatt»

NRK TV – hadde heller ikke inntatt noe?

Finsk sisu!

«Aino Kaisa Saarinen er tilbake etter å ha fått barn denne helgen»

NRK TV bør spørre Marit Bjørgen hvorfor hun ble borte i flere måneder

Nei, så rart

«Henrik Kristoffersen og skiforbundet møtes til muntlige forhandlinger neste uke»

Når man møtes, er det mer vanlig å snakke sammen enn å sende lapper, VG

Viktig å tenke kosthold

«Alexis Pinturault virket å ha noe stort på gang, hadde gode mellomåltider, men bommet på en port og kom seg ikke til mål»

Lutefisk på matstasjonen, 100% Sport?

Is i rubben

«De er fortsatt samlet, begge to»

NRK TV understreker at det ikke bare er den ene som er samlet

Hekk i forgasseren

«På 400 meter hekk blir det oftest mest krøll i vekslingene litt bak i feltet»

Er det overlevering av hekkene som volder problemer, NRK TV?

Alt for damene

«Det er blant annet lagt opp til syv, og kanskje to til, dametoaletter for kvinner»

Ingen dametoaletter for herrer på Jordal, VG?

Belgisk luring

«Belgieren Serge Pauwels har alltid forsøkt å kombinere utdanning og skole»

Har også prøvd å kombinere sykling med pedaltråkking, TV 2?

Årets übersettelse

« ... Keeper Torwart Loris Karius (22), og ifølge tyske Kicker er Liverpool hans neste destinasjon»

Hvordan skulle VG.no vite at Torwart betyr keeper på tysk?

Tidsinnstilt?

«Det var en bombe, men det lå litt i lufta»

Stilsikkert fra NRK TV om forventet overraskelse

Kjent og kjært ordtak

«Etter seieren i dag, er det bare å kaste all tvil til gode»

NRK TV om ny kastøvelse

