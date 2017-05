Klatret opp Mount Everest på 26 timer uten oksygen: - Det er rått det han gjør

Bildene i sosiale medier avslørte ham. Her pågripes dørvakten, mistenkt for å bruke anabole steroider

Saken oppdateres.

Spanske Kilian Jornet er fra Spania, men er bosatt i Norge. Natt til mandag kom han seg opp Mount Everest på bare 26 timer, uten oksygen, faste tau og stopp i camper, skriver han på sin egen Facebook-side.

Turen opp er en del av prosjektet «Summits of my life», hvor han skal bestige de syv mest kjente fjellene i verden på kortest mulig tid. Mount Everest var det siste fjellet i prosjektet.

Måtte stoppe på turen ned

Planen var å slå rekorden på rundt 50 timer fra bunn til topp og tilbake igjen, men på vei ned måtte Jornet stoppe på basecamp grunnet problemer med magen. Da hadde han brukt 36 timer siden han satte kursen opp fjellet.

Jornet kom seg til toppen via den tradisjonelle ruten på nordsiden av fjellet.

– Fram til 7700 meter gikk alt bra, og turen gikk etter planen. Men så begynte jeg å få vondt i magen, jeg tror det var et virus. Derfra og opp gikk det saktere, og jeg måtte stoppe ganske ofte for å komme meg. Uansett rakk jeg opp til toppen til midnatt, sier Jornet til siden. Da hadde det gått 26 timer han startet turen.

Ti timer senere var han tilbake i basecamp. Planen var å fortsette videre til Rongbuk der han startet, men grunnet viruset valgte han å stoppe. Bragden imponerer likevel Stein P. Aasheim, som har snakket med NRK . Han var selv deltager og logistikkansvarlig på den norske Everest-ekspedisjonen i 1985.

– Det er bare å ta av seg hatten. Det er rått det han gjør, og han har flyttet på listen for hva som er mulig, mener Aasheim til NRK.

Flere døde i helgen

Det er ingen enkel sak å bestige verdens høyeste fjell. Dagen før Jornet satte ut døde tre personer på fjellet. En 54 år gammel mann fra Australia døde etter å ha fått høydesyke på rundt 8000 meter, skriver NTB. En amerikansk lege og en slovensk fjellklatrer døde også nær toppen av det 8848 meter høye fjellet.

Tidligere i mai døde en 85 år gammel mann som skulle ta rekorden for verdens eldste på toppen. I april omkom minst 18 personer da et snøskred ble utløst av et jordskjelv.