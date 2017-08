Knust i comebacket – ser mot franske storløp

Saken oppdateres.

Etter et helt år ute med skade, gjorde tidenes raskeste norskfødte hest comeback denne uken. Men Juliano Rags var langt unna å skinne som den travstjernen han en gang var. Hingsten endte helt sist mot billig motstand i Färjestad.

Alt vel

Før comebacket meldte trener Gøran Antonsen at han så for seg et passivt løpsopplegg hvor hovedmålet var at Juliano Rags skulle få «et fint løp og komme seg helskinnet til mål». Og eierne er fornøyde med det de så.

– Det var spennende for oss som eiere å se ham i løpsbanen igjen, og vi er fornøyde. Vi visste at han ikke var hurtigkjørt, og forventet ikke noe mer enn en tid rundt 16. Det greide han. Løpet i Färjestad var litt i stedet for et prøveløp. Det måtte han ha gått dersom vi hadde ventet særlig lenger. Juliano fikk en gjennomkjøring, og ble rett og slett sliten. Alt står bra til med hesten, sier talsmann for eierne, Peder Grøtte.

Full stopp ved ny skade

Allerede til uka er Juliano Rags tilbake i løpsbanen. Han er meldt til et løp på Momarken travbane.

– Det er et løp for hester som ikke har tjent penger i 2017. Planen er å ta det rolig, og så kjøre de siste 500 meterne. Vi har ingen store forventninger. Vi går forsiktig fram med Juliano. Ved den minste antydning til skade, er det helt stopp på karrieren, sier Grøtte.

Frankrike om han er god nok

25. mai 2014 gikk Juliano Rags 1.09,3 i forsøket til Elitloppet på Solvalla, og ble med det historisk som tidenes raskeste norskfødte hest. Kommer han opp på noe i nærheten av det nivået igjen, går turen til Frankrike

– Drømmen er å få han tilbake til der han var. Er han god nok, blir det Frankrike til vinteren, sier Grøtte.