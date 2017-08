Lå godt an på Kongelaget - så tok nervene Rasmus (23)

Nå trekker friidrettstoppen rekordforslaget etter krass kritikk: – Vi gjorde for dårlig forarbeid

Saken oppdateres.

- Det var mye puls, så det var litt surt. Jeg prøvde å holde inn, men så smatt det to ut. Jeg kom litt høyt, sier Rasmus Løberg til Adreseavisen.

Ved siden av kjæresten Hege og egne foreldre fulgte 23-åringen fra Lundamo den spennende kampen om hvem som skulle bli årets skytterdronning på Landsskytterstevnet i Førde. For da Løberg var ferdig med Kongelaget som tredje sistemann, ble det ingen lederstol på ham. Med 346 poeng ble det 9.plass.

Lovte seg selv å holde nervene i sjakk

- Jeg er egentlig fornøyd. Det var veldig bra og bedre enn sist, slår han fast.

I 2015 var unggutten på Kongelaget på Landsskytterstevnet for første gang. Det endte med nerver som ødela skuddene på Lesja. Etter å ha mislyktes i Målselv i fjor, kvalifiserte han seg igjen i år.

Før finalen lovte han seg selv at nervene ikke skulle ta ham. Det gikk sånn delvis. Til slutt vil det alltid pumpe litt når man vet man skyter på direktesendt TV, med tusenvis av deltakere og supportere på andre siden av veggen.

Fokuserte på skuddene

- Det kommer seg jo! Det vil alltid være puls, for det er veldig artig, sier Løberg.

- Hva tenker man når man ligger der?

- Jeg hadde kun fokus på å få til ti gode skudd. Jeg er uansett fornøyd, selv om det ikke gikk. Det gjelder å trene mer på omgang, sier han.

Fredag morgen skyter Løberg feltfinale, der han går for full treff og stjerne. 23-åringen ligger ikke veldig bra an, men etter lagseier med Rogaland (han skyter for Klepp) og Kongelaget bør Løberg uansett reise hjem med en god følelse.

Tove Ingeborg Hansen fra Hemnsjøen ble nummer ti på prinsesselaget, mens Hans Runar Kojedal fra Røros og Audun Fiskum fra Harran ble nummer 29 og 30 i sammendraget.