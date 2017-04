Saken oppdateres.

Kjørsvik sikret plassen som verdensener med seier i årets Masters-turnering i Miami. Hun har 70.500 rankingpoeng og er 1500 poeng foran Monica Webb fra USA.

Blant 41-åringens meritter er 23 medaljer i EM individuelt og 32 NM-titler. I VM har hun tre 5.-plasser.

Neste turnering for Kjørsvik spilles i Pittsburgh like over påske. Der håper hun å forsvare posisjonen som verdens beste biljardspiller.

