Nedturen til en av de norske NHL-stjernene er godt nytt for Norge

Saken oppdateres.

Skjærtorsdag er det klart for første runde i NHL-sluttspillet, og det blir en norsk godbit. Montreal Canadiens møter New York Rangers, og det betyr at Andreas Martinsen møter Mats Zuccarello i best av sju kamper i april.

– Det er selvfølgelig spesielt å møte Rangers. Det er ikke bare å spille i sluttspillet, men at det er mot Rangers og Zucca, betyr litt ekstra. Det er alltid vanskelig å si hvem som er sterkest, men jeg har troen på at vi skal klare å ta dem. Men det blir nok spennende, det handler om hvem som har mest vilje, sier Martinsen til Adresseavisen.

Klubben bekrefter på sitt nettsted at Martinsen skal spille det første oppgjøret. Det blir hans tiende opptreden i Canadiens-drakten etter overgangen i mars.

At de to nordmennene møtes allerede i første runde i sluttspillet er gode nyheter for det norske landslaget. Det betyr nemlig at de er sikret at en av de to stjernene har røket ut av sluttspillet i god tid før Norges gruppespillkamper i VM i Paris 6. mai.

Både Zucarello og Martinsen har sagt at de er interesserte i å spille for landslaget dersom de ryker ut av sluttspillet. Det gleder landslagssjef Petter Thoresen.

– Ellers er det jo aldri noen garanti for når NHL-spillerne blir klare for VM-spill om de er med i sluttspill. Både Mats og Andreas har sagt at de er interesserte i å spille for Norge i VM, og så får vi håpe at klubbene slipper dem fri. Vi vil gjerne ha med de beste i VM, og sånn sett var dette oppsettet positivt for oss, sier Thoresen til NTB.

– Selvsagt vil jeg videre

Selv om landslagsspill frister, håper Martinsen at det er Zuccarello som må ta turen til Paris i mai.

– Selvsagt vil jeg gå videre i sluttspillet. Det er ikke så mye å lure på egentlig, sier han.

Martinsen gikk fra Colorado Avalanche til Montreal Canadiens tidlig i mars, og fikk debuten sin nettopp mot New York Rangers 4. mars. Den gangen var det trønderen som kunne juble over at laget hans stakk av med en 4–1-seier i Madison Square Garden.

– Jeg føler at det har gått bra så langt. Det har vært en litt spesiell situasjon siden vi har hentet inn ganske mange nye spillere. Vi har rullert litt, så det har ikke blitt så mange kamper. Men jeg synes det har gått fint, det er lett å komme inn i laget. Det er noe annet når man kommer fra et bunnlag til et topplag. Stemningen i laget er litt annerledes, sier Martinsen.

– Kan bli nesten ingenting til mye

Canadiens snudde borte mot Detroit Red Wings søndag, og vant til slutt 3–2. Martinsen var ikke innblandet i noen av målene, men spilte i 15 minutter. Rangers vant også 3–2 hjemme mot Pittsburgh Penguins. Nå er det klart for den andre og den viktigste delen av sesongen, forhåpentligvis med mye spilletid for de to nordmennene.

– Jeg har fått spilt en del siden jeg kom hit, men når det er sluttspill er ting litt annerledes, da gjelder det kun å vinne. Treneren kommer til å spille med dem han mener er best, så da er det bare å vise at man har noe på isen å gjøre. Jeg må spille mitt spill og bruke strørrelsen min, spesielt i den første runden. Det kan bli alt fra nesten ingenting til ganske mye spilletid, sier Martinsen.

Canadiens kom seg til sluttspillet som seierherre i Atlantic Division, mens New York Rangers fikk wild card i Metropolitan division. Vinneren av de sju oppgjørene møter vinneren av oppgjørene mellom Ottawa Senators og Boston Bruins. Det er tre runder i sluttspillet før finalen i Stanley cup i juni.

Det første av sju oppgjør spilles klokken 1 natt til torsdag 13. april. Så skal det spilles kamper annenhver dag til et av lagene har vunnet fire kamper. Siste mulighet for avgjørelse er 24. april.

Siste gang lagene møttes i en playoff var i 2014, da Rangers til slutt vant 4–2. Montreal Canadiens er NHLs suverent mestvinnende klubb med 24 Stanley Cup-trofeer, men har ikke vunnet siden 1993. New York Rangers har vunnet fire ganger, siste gang i 1994. De var siste gang i finalen i 2014.