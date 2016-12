Norsk ekspert om russisk doping: – Tror de kan bli tvunget til å innrømme mer

Saken oppdateres.

New York Times skriver tirsdag at den fungerende sjefen for det russiske antidopingbyrået nå innrømmer at det har funnet sted systematisk doping i russisk idrett. Samtidig sier hun at det ikke har vært i statlig regi.

Innrømmelsen kommer drøyt tre uker etter at den endelige McLaren-rapporten ble offentliggjort. Der kom det frem flere detaljer om massivt bruk av doping innen russisk idrett mellom 2011 og 2015.

Rapporten konkluderte med at flere enn 1000 russiske utøvere spredt over 30 ulike idretter deltok i et systematisk dopingprogram. Flere medaljevinnere i London- og Sotsji-OL er blant de omtalte. Det er bekreftet at tre av dem er Aleksandr Legkov, Jevgenij Belov og Julija Ivanova. Ifølge det franske nettstedet ski-nordique.net utgjør Maksim Vylegzjanin, Aleksej Petukhov og Jevgenija Sjapovalova de tre andre. Vylegzjanin, Belov og Legkov får ikke delta i årets Tour de Ski.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters vil russiske myndigheter nå sjekke sannhetsgehalten i uttalelsene til den russiske antidopingsjefen, for å sikre at hun ble korrekt sitert.

Overrasket dopingekspert

Det er første gang russiske antidopingmyndigheter medgir at det har vært systematisk doping blant landets idrettsutøvere. Den norske dopingeksperten Inggard Lereim er overrasket over at russerne kommer med innrømmelsen.

– Jeg er overrasket, og det er til en viss grad en gledelig utvikling. Man kan jo spekulere i hvorfor de kommer med det. Flere arrangører av idrettsarrangementer har trukket seg, og det er mange som ikke vil ha arrangement i Russland, sier Lereim til Adresseavisen.

Han mener at en effektiv måte å bidra til å stanse jukset på er å nekte russerne å arrangere store idrettsarrangement.

– Sanksjoner mot utøverne går sin gang i henhold til lovverket, men å nekte dem å arrangere mesterskap vil svi ganske betydelig, sier han.

– Stemmer dårlig med funnene

Han har selv jobbet med McLaren i dopingsaker flere ganger, og har full tiltro til at det som har kommet frem i rapporten stemmer. I rapporten er det liten tvil om at det har vært statlig og politisk involvering. Agenter fra den russiske etterretningstjenesten skal ha byttet ut urinprøver fra laboratoriene under Sotsji-OL, men den russiske antidopingsjefen innrømmer ikke at dopingen har vært sentralt styrt.

– Mye av det hun sier er en bekreftelse på det som allerede er påvist. At hun sier at det ikke er statlig styrt stemmer dårlig med de funnene som er gjort i McLaren-rapporten. Jeg tviler ikke på McLaren et sekund, så noe av det hun sier er antageligvis diskutabelt. Det er overraskende at hun hevder at det ikke er politisk styrt når vi ser bevisene som har kommet frem det siste året, sier Lereim.

– Kan komme flere innrømmelser

Lereim tror at russerne innser at bevisene som har kommet frem er så omfattende at det ikke nytter å nekte mer. Han tror at det kan komme flere innrømmelser i tiden som kommer.

– Det kan komme hvis de føler seg tvunget til det. Det ligger så mye dokumentasjon på bordet, så det kan hende at de blir tvunget til enda flere skanser på innrømmelseskalaen, sier Lereim.

Halvor Haugland Byfuglien, kommunikasjonsleder i Antidoping Norge synes det er bra at Russland innrømmer dopingen.

– Jeg håper at erkjennelsene er starten på noe, at de legger kortene på bordet. Uttalelsene sier lite om hvordan det har foregått. Jeg tror de har vært under voldsomt press, men jeg vil ikke spekulere i om det har bidratt til at innrømmelsene har kommet, sier Byfuglien til Adresseavisen.